Por qué Jada Pinkett siente que la cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio

Pasaron ya casi dos años de la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar. Un incidente que, al día de hoy, sigue trayendo cola y mucho debate, y que recientemente volvió a salir a la luz luego de los comentarios que hizo Jada Pinkett Smith, esposa del actor de El príncipe del rap en Bel-Air.

Cabe recordar que la bofetada del actor se produjo como respuesta a las polémicas bromas que el comediante hacía sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. Fue un momento que pasó a la historia, incomodísimo como ningún otro.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock, un momento histórico de los Oscars.

Lo cierto es que la Academia de Hollywood terminó vetando a su mejor actor desde aquella edición para sus próximas entregas. Y es que, más allá de los memes y las muchas bromas que se hicieron al respecto, el accionar del actor de Soy leyenda fue ampliamente repudiable (también el del humorista, claro está).

Tras ello, la familia de Will Smith vivió una de sus etapas más turbulentas, con continuas revelaciones tan impactantes como la introducción de las drogas por parte de la intérprete entre sus miembros o las infidelidades de ambos. Al mismo tiempo, la carrera del artista empezó a peligrar.

En estos meses, la pareja actores pasó por mucho. Uno de los escándalos más fuertes se dio con la publicación de las memorias de Jada Pinkett, en las cuales confiesa que lleva separada de su esposo por siete años, pero que ahora esta misma adversidad los ha unido más que nunca.

En declaraciones al Daily Mail, la cineasta confesó que Will Smith "salvó mi matrimonio" al defender su honor. "Ese momento cuando se arma bien gorda es cuando ves dónde estás realmente. Fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca dejaré a Will después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría de estar a su lado. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?", reflexionó.

Jada Pinkett reveló lo que provocó en ella la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

"Ahora lo llamo la Santa Bofetada porque después vinieron muchas cosas positivas", explicó. "Hemos estado juntos durante 30 años, así que, incluso si alguien nuevo llegara, ninguno de nosotros iría a ninguna parte", aseguró.

Si bien están haciendo vidas separadas desde 2016, Jada Pinkett explicó que aquel cachetazo de Will Smith a Chris Rock incidió de lleno en la estabilidad de su matrimonio, por decirlo de alguna forma. "Somos una familia que necesita cuidarse unos a otros y siempre lo estaremos. A veces hace falta una crisis para que te des cuenta de eso", sentenció.