Cuando una familia se rompe, muchos sentimientos negativos pasan por el cuerpo de cada uno de sus integrantes, eso le pasa a todas las personas que pasan por una ruptura o divorcio cuando se llevó un largo matrimonio y hay hijos de por medio. Sin embargo, hay que salir adelante y Gisele Bündchen contó cómo logró superar el divorcio con Tom Brady tras 13 años de amor.

La modelo de 43 años, nacida en Río Grande do Sul, Brasil, estuvo atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida tras esta separación, pero como debe llevar adelante a su familia, conformada por Benjamin, de 14 años, y Vivian, de 11, no podía dejarse caer.

“Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros”, había dicho hace poco. Esta situación difícil no podía tirarla abajo, no cuando tiene que responder por sus hijos, así que para salir de este mal momento decidió mirarse para adentro.

Bündchen encontró refugio en la meditación para poder encarar este nuevo panorama. “Es como dar un paso atrás y observar como en una película la situación que está sucediendo. Y aunque sientes las emociones, no estás apegado a ellas. No se trata de apegarse a las emociones, sino de observarlas. Esta separación te permitirá tomar aire y regresar desde un lugar donde no es reactivo, pero sí más proactivo”, explicó.

Pero ese no fue el único método, ya que incurrió de lleno en el wellness, concepto que incluye, además de la meditación, al entrenamiento físico y el cuidado alimenticio, todo en pos de buscar el equilibrio para que el cuerpo y la mente lleguen a su mejor versión.

Además de su rutina de ejercicios, su dieta en la que, por ejemplo, eliminó el alcohol de su ingesta, también incursionó en la divulgación de estas prácticas, ya que lanzó su primer libro de cocina titulado Nourish y también comenzó a trabajar con Gaia Herbs, compartiendo información sobre los distintos tipos de remedios herbales orgánicos que hay en la zona rural de Horizontina, donde Gisele nació.

“La gente nos ha estado enseñando que es egoísta cuidar de uno mismo. ¿Cómo es eso egoísta? Cuando te sientes bien, eres una mejor madre, eres una mejor amiga, estás más tranquila, eres más paciente, eres más cariñosa. Así que no puedes sentirte culpable por priorizarte a ti mismo. Porque eso es amarte a ti y amar a las personas que más amas, las cuales se verán impactadas por lo bien que estés. Porque si estás enfermo, todo el mundo sufre”, estableció Gisele Bündchen, marcando el camino por el que su vida va a transitar a partir de ahora.