El ex de Sofía Vergara debuta en la alfombra roja con su nueva novia 13 años menor que él

Luego de que se especulara sobre su situación sentimental tras su separación de Sofía Vergara en el mes de julio pasado, el exesposo de la colombiana, Joe Manganiello hizo su debut en la alfombra roja con su nueva novia Caitlin O’Connor, quien es 13 años menor que él, durante la gala de “Children of Armenia Fund” llevada a cabo el pasado sábado en Cipriani, Nueva York.

La aparición pública de la flamante pareja ha causado el alboroto dentro del mundo del espectáculo, ya que de esta manera se confirman los rumores que surgieron en setiembre sobre el noviazgo del actor y la despampanante rubia.

Joe Manganiello y Caitlin O'Connor debutaron como pareja en la alfombra roja. Foto: Getty Images

Joe Manganiello presenta a su nueva novia en la alfombra roja

Joe Manganiello, de 46 años de edad, presentó a su nueva novia, la actriz Caitlin O’Connor en la alfombra roja, donde se mostraron enamorados y cómplices delante de los flashes de los reporteros gráficos. La pareja posó abrazada y muy cariñosa, demostrando que la relación es seria.

El actor lución un traje negro combinado con una camisa gris y una corbata oscura. Por su lado, O'Connor encandiló a todos con un vestido de noche verde esmeralda con detalles de corset, un escote pronunciado y abertura en una de sus piernas. La actriz de 33 años complementó su look con una cola alta en su cabello que dejaba al descubierto sus aros verdes a juego, y unos tacones de cadena negros y metálicos.

Joe Manganiello es 13 años mayor que su nueva novia. Foto: Getty Images

¿Cómo se conocieron Joe Manganiello y Caitlin O’Connor?

Los actores comenzaron su relación cuando coincidieron casualmente en una fiesta luego del estreno de la serie de HBO “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, que trata de la época dorada de los 80 del equipo de basketball Los Lakers. Desde ese momento, fueron Joe Manganiello y Caitlin O’Connor fueron captados juntos en diversas ocasiones.

Ahora, el ex de Sofía Vergara está encarando una nueva etapa en su vida, que ha despertado el interés de sus fans y los medios especializados, aunque hasta el momento el protagonista de “True Blood” no ha realizado ningún comentario oficial sobre su romance con Caitlin O’Connor.