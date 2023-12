Anuel AA arremete contra Bad Bunny y Arcángel

Antes de haber atravesado por una seria crisis de salud, Anuel AA estuvo en el ojo de la tormenta debido a mensajes polémicos publicados en sus redes sociales. Cabe recordar que intentó reconciliarse con su exnovia Karol G, y al chocarse con la negativa de la colombina, atacó a Feid, nueva pareja de “La Bichota”. Hizo lo mismo con su exesposa Yailin “la más viral” y su novio Tekashi69, con quienes tuvieron un fuerte cruce. Ahora, el reguetonero arremetió sin piedad contra sus colegas Bad Bunny y Arcángel.

"Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal", escribió Anuel AA en su cuenta de Instagram acompañado de unas series de imágenes suyas con diversos looks.

Anuel AA arremetió contra Bad Bunny y Arcángel a través de sus redes sociales. Foto: Instagram/ Anuel AA

Ante esto, Arcángel no se quedó callado y le respondió a través de una de sus historias de Instagram. "¡Hagan sus apuestas! Emocionado por un show sold out. Pero di ¡¡¡los que cancelaste cabrón!!! Que cancelaste media gira, jajaja. Deja de mencionar gente ¡Manuelita! ¡Qué té para mí nunca has sido nadie! Yo soy una de tus inspiraciones y aprenderás ¡a respetar o a odiar más! Anuel AA dale que te estoy ayudando. ¡Busca el pote narcan desde ahora!", escribió el músico

Arcángel no se quedó callado y le respondió a Anuel AA. Foto: Instagram/ Arcángel

Por su parte, hasta el momento Bad Bunny no se ha pronunciado sobre el polémico mensaje que publicó Anuel AA, el cual ha desatado un enfrentamiento entre él y Arcángel.