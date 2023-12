Sorpresa: Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron

En octubre de 2022, Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su noviazgo, y desde entonces no han ocultado lo bien que se sentían juntos, incluso con tan poco tiempo de relación, habían revelado que llevaban una vida casi de matrimonio. Esto dio pie a especulaciones que apuntaban a una boda secreta de la pareja, cosa que habían desmentido. Ahora, sorprendieron a todos al anunciar que se casaron en una ceremonia íntima.

"Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías", reveló Renaud a la revista “Caras México” quien cubrió en exclusiva en enlace de los famosos. Por su parte, Matías Novoa también se refirió a su unión con la actriz. “También estoy feliz. Juré que no me iba a poner nervioso. Pero si me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos", dijo el actor.

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en una ceremonia muy íntima. Foto: Instagram/ Michelle Renaud

Asimismo, Michelle Renaud confesó que la ceremonia fue organizada hace muy poco tiempo. "Es la fiesta y formalizar, pero también fue rápido porque así ha sido nuestra relación. La realidad es que, tanto Matías como yo, creo que algo que nos caracteriza es que somos personas que queremos algo y damos el paso", expresó.

"Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michelle, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande. No una gran fiesta sino que si sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos", dijo Matías Novoa.

Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su relación en octubre de 2022. Foto: Instagram/ Michelle Renaud

Lo cierto es que la pareja ya estaba conviviendo desde hace tiempo, y que sus hijos, Marcelo de Michelle, y Alex de Matías, se llevan muy bien, por lo que el casamiento no cambiaría mucho la dinámica que venían viviendo como familia. "Nosotros estamos viviendo como casados, como una familia desde hace un año. La boda es algo que ya no cambia la relación que tenemos. Pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros y a la relación y nada más era como, '¿por qué no nos festejamos?'. Cuando Matías me dio el anillo me dijo que íbamos a festejar nuestro amor. O sea, porque pues, como casados, ya estábamos claro. No va a cambiar ni como pensamos ni la dinámica ni nada", reveló Michelle, para finalizar con una bonita reflexión. "Es como sellar este amor y esta familia. Tener este compromiso, digo que es una firma, pero es como más que una firma. Es como algo más, es una promesa al universo", concluyó.