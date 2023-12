La hija de Chayanne recibe un importante premio por su labor musical

La hija de Chayanne, Isadora Figueroa ha heredado de su padre la pasión por la música, y a sus cortos 22 años y luego de haberse lanzado recientemente como cantante, la joven ha recibido un importante premio por el trabajo que está desempeñando en el ámbito artístico.

Isadora Figueroa utiliza su cuenta de Instagram, donde acumula más de 482 mil seguidores, para compartir información sobre sus proyectos profesionales, momentos que pasa en su vida cotidiana y mostrar su belleza, que es celebrada por sus admiradores.

En su primer año como cantante, Isadora Figueroa fue reconocida por la plataforma Spotify. Foto: Instagram/ Isadora Figueroa

Ahora, la joven quien durante este 2023 debutó como cantante anunció que fue premiada por su labor artística por una de las plataformas digitales más populares. Es así que la hija de Chayanne compartió las notificaciones que le llegaron de Spotify donde la ubican en el top 5 de los más elegidos.

Isadora Figueroa expresó su felicidad en la publicación que realizó celebrando el logro obtenido. "Es el primer año que mi música está en cualquier tipo de plataforma. Es la primera vez que personas que no son solo mi familia y mis amig@s oyen mis canciones. Primera vez que pude compartir un pedacito de mi corazón con ustedes. Y además de todo eso… TAMBIÉN ES EL PRIMER AÑO QUE RECIBO UN SPOTIFY WRAPPED FOR ARTISTSSSSS!", escribió.

Isadora Figueroa se encuentra entre las más escuchadas de la plataforma digital. Foto: Instagram/ Isadora Figueroa

“Espero que algún día estén diciendo que fueron de los primeros que aparecieron en mi Spotify Wrapped y que fueron ustedes quienes me descubrieron jajajaj. Y a las personas que me tenían en su top 5 de artistas…please escríbanme que quiero ser best friends", finalizó Isadora visiblemente feliz.