Así de bonitos se ven en este 2022, los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Shakira es una cantante que es muy activa en sus redes sociales. En mismas comparte diversos momentos de su vida personal y también de su carrera musical que cada día crece un poco más. En esta oportunidad, la intérprete de la canción "Te felicito", su último éxito, compartió una foto junto a sus hijos que no solo se viralizó en la red sino que también causó millones de reacciones.

En su perfil de Instagram, la bella colombiana compartió, hace algunas horas, una imagen donde se la ve junto a sus dos hijos Milan y Sasha. La misma fue en conmemoración al Día de la madre que se celebró ayer en diversas partes del mundo. Puntualmente el segundo domingo del mes de mayo. Junto a esta fotografía, la actual pareja de Gerard Piqué escribió un mensaje que dice así:

"Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres! ?? With one kiss they can cure it all and make it worth your while to keep fighting for them. Happy Mother’s Day!".

Sus hijos constantemente son noticia en los portales por el gran talento que tienen tanto para la música como así también para los deportes. En más de una ocasión hemos visto a Milan demostrar sus dotes artísticos en la batería y el piano. Además recientemente, Shakira compartió una foto de ambos luego de ganarse un diploma por sus destrezas en las artes marciales.

La cantante colombiana está viviendo uno de los picos más alto de su carrera es que hace unas semanas lanzó su nueva canción llamada "Te felicito" junto a Rauw Alejandro. Este tema musical, a pesar de tener pocos días de lanzamiento, cuenta con más de 24 millones de reproducción en la plataformas de videos, YouTube.

En el mismo no solo se puede apreciar el gran talento que posee Shakira para el canto sino también la espectacular destreza que tiene para el baile ya que sus movimientos hipnotizan a sus seguidores de todas partes. Además, la intérprete de la canción "Me Gusta" ha demostrado que posee una gran capacidad para adaptarse a los nuevos estilos musicales. Gracias a ello sus canciones siguen siendo de las más escuchadas de la actualidad.