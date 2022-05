¿Quién es la novia de Bad Bunny que colabora en su último disco?

Recientemente, Bad Bunny ha lanzado su nuevo disco llamado “Un verano sin ti”, un álbum doble que cuenta con 23 canciones en total. En menos de 24 horas, esta última producción de estudio del puertorriqueño se ha convertido en un rotundo éxito. Con esto demuestra que es indiscutiblemente uno de los artistas latinos más importantes de todos los tiempos, ya que cada lanzamiento que realiza revoluciona a todo el mundo del género urbano, con presentaciones a sala llenas, millones de copias vendidas, millones de reproducciones y primeros lugares en todas las listas de charts del mundo.

“Un verano sin ti” es su quinto álbum como solista, y el cantante sorprendió a sus fans con 23 canciones, donde en algunas de ellas tiene colaboraciones de artistas como Rauw Alejandro y Jhay Cortez. El cantante se encuentra en la cima de su carrera en este momento. Acaba de terminar su gira por Estados Unidos, ha anunciado el inicio de su próximo tour el “World’s Hottes Tour” y fue anunciado para protagonizar una película del Universo Marvel, donde será el primer latino en hacerlo, dándole vida a el villano “El Muerto”.

En cuanto al amor, también la está pasando muy bien. Actualmente está de novio con la modelo Gabriela Berlingeri, quien realiza una colaboración en uno de los temas de “Un verano sin ti”. Se trata de la canción “El Apagón”. En una entrevista que dio el “conejo malo” al New York Times habló sobre la participación de su pareja en esta canción. “Es un tema mío, de mi corazón. No quería buscar una artista famosa. Quería alguien que lo cantará con amor, porque es un mensaje sincero”, dijo Bad Bunny refiriéndose a Gabriela. “El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambos, con todos esos ritmos y me gusta que sea así”, comentó.

¿Quién es la novia de Bas Bunny?

Gabriela Berlingeri es de Puerto Rico, se dedica al diseño de joyas, es modelo y cantante. La marca con la que se desarrolla en el mundo de las joyas se llama “diciembre veintinueve”, nombre que eligió por ser la fecha de su cumpleaños.

La pareja se conoció en un restaurante de Puerto rico y comenzaron a aparecer de manera pública en 2020. Los novios ya habían realizado colaboraciones conjuntas en varias canciones como “En casita”, tema que fue lanzando durante la cuarentena.