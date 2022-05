Natalia Téllez pensó en abandonar su bebé

Para la mayoría de las mujeres, la maternidad es uno de los mejores regalos que le puede dar la vida, es como un sueño cumplido. Pero para otras, afrontar este cambio de vida las pone en una situación de incertidumbre y miedo, por los nuevos desafíos con los que tienen que lidiar. Es el caso de la actriz y conductora mexicana Natalia Téllez, que al convertirse en mamá se vio abrumada y con la idea de no poder cumplir con las responsabilidades maternas y criar adecuadamente a su hija recién nacida. La presentadora de “Netas Divinas” de Unicable, se abrió y compartió una situación íntima y dura que vivió tras la llegada de su hija Emilia a principios de este año, además de confesar las drásticas ideas que se le cruzaron por la cabeza. El pasado 1 de febrero, la conductora se convirtió en madre por primera vez de una hermosa bebé, que durante su espera, a través de sus redes sociales compartía que la estaba esperando con mucha ilusión, pero al parecer, la llegada de la niña le mostró la realidad de golpe y eso la sobrepasó.

Antes de relatar cómo vivió los primeros días de madre, pidió perdón a su hija diciendo “Pensé nunca decirlo en la tele. Si Emilia encuentra este clip algún día, me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre”, expresó Téllez. La actriz confesó que durante las primeras horas de su maternidad sufrió una crisis emocional que la llevó a pensar en abandonar a su bebé con su pareja, el músico Antonio Zabala, porque no se sentía capaz de afrontar la tremenda responsabilidad de ser madre.

“Cuando nació Emilia, la tuve un día en la noche y al día siguiente fue un día muy difícil. La leche, la bebé, conectada, la hormona, y yo decía: ‘¿qué está pasando?’, recordó. “Entonces, en la noche, muy tarde, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé a preguntar cuanto podía retirar, y en como un ataque de pánico pensé en irme. Esto lo pensé real”, confesó.

La conductora creo el plan en su cabeza y se convenció diciendo: “Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de “Las Netas”, le dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y ternura, y yo no puedo hacer esto”, reveló. “Todos me van a tener que disculpar, voy a dejar una carta que diga que los amo a todos, yo intenté pero hasta aquí llegué”, concluyó