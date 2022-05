La canción que separó a José José y Camilo Sesto

Hoy en día, cuando un artista lanza una canción, sale al mismo tiempo en todo el mundo. Pero, hace algunos años, esto no funcionaba así, y los artistas tenían que ganarse al público país por país. Una canción que Camilo Sesto hizo para José José y que luego grabó él provocó que los artistas se distanciaran definitivamente, aunque siempre mantuvieron el respeto por el otro.

Camilo Sesto le había entregado a José José la letra de “Si me dejas ahora”, porque según le había dicho, se la había escrito a él y quería que solamente el cantante mexicano se encargará de interpretarla.

“Camilo Sesto me dio su canción supuestamente exclusiva para mí, la grabé y afortunadamente tuvo mucha aceptación. En Ariola me dijeron que con ese tema tratarían de que yo entrara en el mercado español y en ello confié”, comentó durante una plática en 1980.

"Si me dejas ahora" de José José

Después de presentar el tema “Si me dejas ahora” en México, José José tenía planeado incursionar en el mercado español y pensaba hacerlo con ese tema, pues sabía que lograría conseguir el lugar que deseaba. El grave problema fue que, sin avisarle, Camilo Sesto decidió grabarlo e incluirlo en uno de sus discos de larga duración.

Camilo Sesto aseguró que solamente lo había hecho porque tenía ganas y que él en ningún momento le había cerrado el mercado español a José José, aunque este no lo interpretó así.

“Una anécdota que me pasó una vez en España, fue en una estación de radio. Me iban a entrevistar. ¿Saben cuánto duró la entrevista? Ni siquiera cinco minutos, nada más me dijeron que me estaba pirateando una melodía de Camilo Sesto, que si no me daba vergüenza”, recordó José José.

También México en general vio de muy mala manera la actitud del cantante español hacia la estrella mexicana. Pues no solo se trató del hecho de “robarle la canción” sino la actitud posterior que tuvo cuando se le preguntaba sobre el tema.

La relación entre ambos artistas nunca se pudo recomponer, aunque siempre se trataron con mucho respeto. “En cuanto a Camilo, lo admiro como compositor, que me parece extraordinario, pero nada más”, expresó José José.

¿Conocías el motivo por el cual estos dos grandes artistas estaban peleados?