Gerard Piqué rompe el silencio y cuenta por qué nunca se casó con Shakira

Con 12 años de pareja y dos hijos, el futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, tienen una de las relaciones más duraderas de la farándula mundial, convirtiéndose en ejemplo y admiración de todos sus seguidores. Sin embargo, pesar llevar tantos tiempo juntos, desde hace varios años que se especula la razón del porqué nunca se han casado.

En una entrevista con el periodista inglés Gary Neville para su canal de YouTube “The Overlap”, el futbolista decidió hablar del tema y despejó la duda. Entre tantos temas que estaban tocando en la entrevista, surgieron comentarios sobre la rutina diaria en el hogar, y fue en ese momento donde el inglés le preguntó a Gerard por qué no estaban casados.

“Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, contestó Piqué. En medio de una charla amena y risas, el periodista le preguntó si en algún momento se había arrodillado para pedirle matrimonia a la cantante, pero la respuesta fue que no, que nunca habían hablado del tema. “Si lo hubiera hecho te lo diría. No tengo problemas en hablar de eso, pero no es el caso”, afirmó el futbolista del Barcelona.

Además, Gerard Piqué se refirió a su rutina diaria. “Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar en la ciudad deportiva del Barça a las 9:30 am. Comenzamos a entrenar a las 11:00 am, durante hora y media o dos. A las 1:00 pm comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia, lo que sea”, dijo.

Hace poco, Shakira también se había referido al tema de no estar casado con él. La artista, que hace poco cumplió 45 años, y el futbolista se conocieron en 2010, año en que la selección de España ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Para ese momento, la artista colombiana pasaba por uno de sus mejores momentos con éxitos con “Loba” y “Sale el Sol, además de interpretar el himno del certamen de FIFA ese año. Justamente, se creyó siempre que se conocieron en la grabación del himno donde aparece Piqué en el videoclip, sin embargo, según declaraciones del futbolista, el primer encuentro se había dado en Madrid, poco antes de ir a Sudáfrica. “Le dije que nos encontrábamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido final. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos el Mundial”, señaló el campeón del mundo.