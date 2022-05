Cuál fue el primer trabajo de Livia Brito fuera de la actuación

Livia Brito está teniendo un presente brillante y esto se debe a que sus actuaciones son de las más reconocidas del continente. Sin embargo antes de brillar en este rubro, la bella cubana tuvo un pasado humilde, que hoy en día le sirve para ser una de las actrices más queridas de la actualidad. Esta nota está dedicada a sus fans más curiosos que quieren saber todo de su ídola.

Como todos saben Livia Brito nació en Cuba y siempre ayudó a su familia para salir adelante y poder cumplir sus sueños. Con el paso de los años, el padre de la actriz, abrió un restaurante en Ciudad de México llamado La Cubana en donde Livia trabajó como mesera, siendo así uno de sus primeros trabajos fuera de la actuación.

Luego, la protagonista de la telenovela "La Desalmada", estudió en 2009 en el Centro de Educación Artística, CEA y desde entonces ha logrado mostrar su talento en importantes producciones. Incluso llegó a ganar dos premios TvyNovelas. Esto la coronó como una de las actrices más importantes de hoy en día.

Livia Brito, protagonizará a Lucia, en la telenovela "Mujer de nadie" que se estrenará por Las Estrellas desde junio de este año. Sobre su personaje la popular morocha dijo: "Es una mujer muy dulce, es muy limpia, su ser y su aura son muy blancos. Como a toda protagonista, le pasan cosas que no deberían de pasar, y ahí se ve el temple, de cómo reacciona, y cómo va forjando el carácter de esta mujer”.

Además la bella cubana agregó que. "No me gusta repetirme, La Piloto era una mujer igual fuerte, porque así somos las protagonistas… bueno, las mujeres, no solo las protagonistas, todas las mujeres, pero sí tienen como personalidades totalmente distintas”. En sus redes sociales, Livia Brito, comparte diversos momentos de las grabaciones de la primera temporada de este proyecto de Televisa Univisión.