¿Vos también estás esperando La Casa del Dragón? Personajes, estreno y trailer

Una de las series épicas más vistas de los últimos años y en tiempo real fue, sin dudas, Game of Thrones. Combates, traiciones, romances no correspondidos, caminantes muertos queriéndose apoderar del reino, la lucha por el trono, un cocktail súper poderoso para que episodio tras episodio, los fanáticos esperemos ansiosos del otro lado de la pantalla. A casi tres años del polémico final de la serie, los seguidores de las historias de George R.R. Martin ya están listos para seguir adentrándose en este mundo de fantasía que todavía tiene mucho por contar.

En las últimas horas nos enteramos que hay fecha de estreno para La casa del dragón. Será el domingo 21 de agosto cuando nos encontremos todos frente a nuestros televisores y podamos sumergirnos nuevamente en este drama a través de HBO Max y HBO.

¿Qué veremos en este spin-off?

Se habla de más de una temporada. Por lo pronto, la primera de esta serie contará de diez capítulos y se sabe que se estrenará uno por semana como ocurría con su antecesora, Game of Thrones. En esta primera tanda de episodios, veremos un período crucial para el linaje que gobernó durante siglos: el reinado de Viserys I y el enfrentamiento conocido como la Danza de los Dragones.

Un poco los extrañamos, por eso, el elenco de la serie original dio su opinión al respecto de esta precuela. En entrevista para The Independent, Peter Dinklage comentó: “creo que la clave está en no imitar a Game of Thrones (GOT). Si intentás hacer eso, parecerá que sólo te importa el dinero. Estoy muy entusiasmado de ver La casa del dragón, desde un simple lugar de espectador, y sin saber qué sucederá en la historia”.

Por otro lado, Nicolas Coster-Waldau, quien interpretó a Jamie Lannister, habló para The Hollywood Reporter sobre lo que espera: “es un espectáculo muy diferente. Sólo espero que sea genial. Espero que el éxito de GOT no se interponga en el camino de las personas cuando experimenten este nuevo programa. Pero realmente deseo que sea un gran éxito para ellos”.

¿Quiénes son los nuevos personajes?

El elenco que formará parte de La casa del dragón y que, domingo a domingo nos mantendrá enganchados frente a la pantalla, está compuesto por:

Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen. Elegido por los señores de Westeros como sucesor al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente, Viserys sólo desea continuar con el legado de su abuelo.

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen. Hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón. Daemon posee la verdadera sangre del dragón.

Olivia Cooke como Alicent Hightower. Hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen. La primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo, sin embargo, no nació hombre.

Rhys Ifans como Otto Hightower. Ser Otto, la Mano del Rey, sirve leal y fielmente a su rey y a su reino. Según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

A continuación, te compartimos el trailer de La casa del dragón. Comienza la cuenta regresiva.