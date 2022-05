Por qué Jennifer Lopez tuvo que dormir en un sofá durante meses

Jennifer Lopez, siendo muy jovencita, se vio obligada a dormir en un sofá luego de tener una fuerte discusión con su madre. Al parecer, JLo quería ser bailarina y su madre no veía con buenos ojos su deseo. Te contamos en detalle qué fue lo que sucedió

¿Cómo fue que Jennifer Lopez terminó durmiendo en un sofá?

La artista Jennifer Lopez ha confesado, en varias oportunidades, que su camino hacia el éxito no ha sido nada sencillo. Uno de los varios obstáculos que pudo superar con tesón y determinación, fue que, con tan solo 18 años, se vio obligada a dormir en un sofá durante meses.

La cantante pasó noches durmiendo en el sofá de una academia de baile luego de discutir agriamente con su madre sobre los planes que tenía para su futuro. En esos momentos, Jennifer ya estaba decidida a convertirse en una bailarina profesional, pero la madre no estaba del todo de acuerdo. JLo, algo intempestiva debido a su corta edad, no tuvo ningún inconveniente en abandonar su casa e irse hasta que su mamá finalmente la apoyara en sus sueños profesionales.

Durante una entrevista para la revista W, la diva contó en detalle cómo fue esa experiencia: "Mi madre y yo solíamos pelearnos constantemente porque ella no aceptaba que yo quisiera convertirme en una artista profesional. Aceptaba de buena gana que acudiera a clases de danza en mi tiempo libre, pero jamás pensó que mi afición al baile pudiera transformarse en una vocación profesional…”

Luego de contar lo fuerte que había sido aquella discusión, la diva recordó que pegó un portazo y se fue de la casa sin dudarlo. Se separaron durante un tiempo y mientras, se vio obligada a dormir en el sofá de la escuela de baile donde acudía. Recordó que fue un gran cambio en su vida que la ayudó a repensar muchas cosas:

“De la noche a la mañana me convertí en una vagabunda, pero con el orgullo intacto. Le dije: 'Me da igual no volver nunca a casa. Esto es lo que quiero hacer'. Y finalmente conseguí un trabajo como bailarina en Europa y después me mudé a Los Ángeles. Todo pasó en menos de un año".

La experiencia que Jennifer Lopez les transmite a sus hijos

Tras semejante experiencia vivida, la ahora multimillonaria artista aprendió y hasta consiguió disfrutar durante los primeros meses lejos de su familia. Sin embargo, admitió que no le fue nada sencillo adaptarse a una ciudad tan diferente como era Los Ángeles.

"Ahora que ya estoy integrada, puedo decir que me encanta Los Ángeles. Pero al principio la odiaba profundamente porque constituía un ambiente completamente diferente al de mi barrio de Nueva York. Las avenidas son tan largas y los edificios están tan diseminados, que era imposible salir a la calle dos minutos para conseguir una bolsa de leche”.

Así es que esas lecciones de vida de la juventud y la discusión con su madre es lo que les quiere transmitir ahora Jennifer Lopez a sus hijos Max y a Emme, para que ambos afronten la vida con una mezcla de todo: confianza, optimismo y fe en sus sueños como claves para triunfar en la vida.

¿Conocías esta curiosidad sobre la vida de Jennifer Lopez? ¿Habrías hecho lo mismo que JLo en esa situación?