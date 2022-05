¿Por qué Flavio César abandonó su carrera en la televisión?

Algunos nacen tocados por una varita: tienen el carisma, el talento, los medios para seguir creciendo y, sobre todo, el apoyo de la familia, y aún así no está entre sus deseos. Esta es la historia de Flavio César, uno de los ídolos juveniles de la década de los 90. Su exitosa carrera musical le abrió las puertas al mundo de las telenovelas donde protagonizó Agujetas de color de rosa (1994) y Confidente de secundario (1996), ambas producidas por Luis de Llano.

Sin embargo, en 1998 decidió alejarse del mundo del espectáculo para convertirse en pastor cristiano. La novedad es que Flavio César reapareció en redes sociales en una charla virtual con el especialista en bienes raíces, Tony Hánna, con quien recordó cómo tomó esta decisión tan importante de dejar su carrera artística y la vida que llevaba para dedicarse a predicar la palabra de Dios.

"Hablándote a corazón abierto, el deseo de salir en la tele y de ser artista y de todo eso, no era algo que yo quería, era más el anhelo de mi papá. Él quería ser artista de la televisión mexicana, nunca lo pudo ser, nunca se le dieron las oportunidades. Cuando se dio cuenta que yo cantaba pues empezó a impulsar mi carrera", aseguró Flavio.

Fue gracias a su éxito En cada canción que el productor Luis de Llano le ofreció protagonizar Agujetas de color de rosa, a pesar de que "nunca había actuado ni tomado clases", pero eso no fue impedimento, pues Martin, el nombre del personaje, era exactamente como él.

Flavio César junto a su esposa e hijos.

"Tú no tienes que actuar porque vas a ser tu mismo en la telenovela", le dijo el productor al cantante en aquel entonces, recordó. "Todas las canciones que cante Martin van a ser las que estás lanzando en Sony , entonces te conviene porque te van a ver en todas partes", contó Flavio sobre cómo lo convencieron de actuar.

En 1998 gozaba del éxito profesional, pero a pesar de "tener todo" no era feliz y una persona que llegó a su vida lo hizo anhelar esa paz que deseaba. "Llega a mi oficina una persona con una Biblia con su corbatita. En aquel entonces sinceramente los cristianos nunca me cayeron bien, en aquel entonces no los podía ver, pero ni en pintura", confesó entre risas.

"Él nunca me compartió de Jesucristo, él vivía de una manera, que no decía malas palabras. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de él era la paz que tenía, eso era lo que a mí me causaba conflicto. O sea no tiene un carro del año como el que yo tengo, no tiene un departamento, no tiene la fama, yo decía cómo puede ser que el se vea más feliz que yo, más pleno", siguió relatando el ex artista.

Flavio César y su mujer Diana.

Flavio César reconoció que al ser una persona pública "pierdes un poco tu privacidad y vives demasiado para llenar las expectativas de muchas personas que de alguna manera es que tú te vuelves como una especie de producto, eres una máquina (de hacer dinero)".

"Tenía una vida de mucho éxito, pero también de mucha soledad, sin la familia, y siempre buscando el alimento del aplauso para tratar de llenar un vacío que hay aquí en el corazón, vivía constantemente con ese afán de estar compitiendo con otros artistas", reveló un tanto decepcionado César y aseguró “por más éxito que tuve no había plenitud en mi corazón".

Flavio César ha recibido propuestas para unirse al show 90’s Pop Tour, pero las rechazó por una razón: "créanme que estoy viviendo una etapa de mi vida bien padre con mi esposa, con mis hijos y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Me siento muy contento cumpliendo el llamado que Dios ha puesto en mi camino de llevar el mensaje de Jesucristo y yo creo que eso lo voy a hacer hasta que me muera", dijo convencido.

Actualmente, es Pastor de la iglesia cristiana Oak Hills en San Antonio, Texas desde 2017. Continúa cantando, pero ahora música religiosa, ha sacado tres producciones discográficas. Está casado con su esposa Diana y tienen tres hijos: Caleb, Abril y Elian.