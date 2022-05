La radical decisión de Sebastián Caicedo para cambiar su forma de vida

Con casi 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Sebastián Caicedo es uno de los actores más queridos y populares de la televisión hispana. Es una de las figuras más conocidas de “Sin senos no hay paraíso” y “El Señor de los cielos”. Hace algunos días el actor compartía el gran cambio que había dado su vida desde que tomó una decisión determinante, y dejó muchas otras cosas, que en realidad, no le hacían feliz.

A través de sus redes sociales y en una entrevista con la modelo española Mar Saura, Caicedo comunicó la transformación tanto personal como profesional que había experimentado. A veces tomamos caminos que no son buenos y nos alejan de la espiritualidad. No tengo nada en contra de las personas que les guste la fiesta, el alcohol, pero ese tipo de cosas nos alejan de la parte espiritual. Yo tuve este despertar de mi conciencia a mis 40 años, no estaba feliz con la vida que llevaba, por más de que llevara ante los ojos de los demás una vida perfecta, famoso, algunos se creen que con mucho dinero, no es tanto, casado con una mujer maravillosa, una actriz famosísima…así que, ¿cómo la gente se va a imaginar que este muchacho va a querer un alto en su vida y reencontrarse con su felicidad y al amor propio? En ese proceso es en el que estoy ahorita”, confesó.

Este cambio interior le llevó a Sebastián a encarar un proyecto para cumplir uno de sus sueños, que le llena el alma y ayuda al prójimo. Un proyecto que no tiene nada que ver con la actuación, sino más bien con la vida y la generosidad.

El actor arrancó este cambio interior en época de pandemia. Él y su esposa Carmen Villalobos empezaron a buscar otras opciones. En su Colombia natal conoció a su maestro, Papá Jaime, quien le ayudó no solo a encontrarse a sí mismo, sino a identificar lo que verdaderamente le llena y le hace feliz de verdad. “¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos? Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe”, continuó el actor.

A través de otro video en sus redes, Caicedo compartió emocionado: “Si usted tiene un sueño, por más grande que sea, que a lo mejor la gente se burle, si se puede, trabaje por ello, trabaje con disciplina, con pasión, con amor, con Dios o con la fe que usted crea, y crea en usted, que sí es posible”.