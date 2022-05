Julian Gil abre su corazón y cuenta cómo descubrió que tenía cáncer

Varias enfermedades se manifiestan de manera silenciosa y se instalan en nuestro cuerpo mucho antes de que podamos detectarlas. Por suerte, el actor Julian Gil se dio cuenta a tiempo y pudo dar marcha atrás al proceso. Precisamente, esta semana el artista conmovió a todos sus fans al revelar por medio de las redes sociales que hace un año padece cáncer de piel y, también, contó cómo se entero de la triste noticia.

Se le vino el mundo abajo, esto fue lo primero que dijo en entrevista con People En Español el novio de Valeria Martín, ya que nunca imaginó pasar por una situación así en su vida. Los primeros síntomas se manifestaron en plena grabación de ¿Qué le pasa a mi familia?, cuando descubrió que tenía un hueco en el pelo.

“Una de las chicas de maquillaje me comentó que había visto un huequito en el pelo. Voy con el doctor quien me manda con una doctora dermatóloga oncóloga. La doctora me dice que lo que tengo es debido al COVID pero ya que estaba allí quería revisarme. Yo le dije que tenía en el pecho como una ronchita, como un lugarcito que hace rato me pica y a veces me dolía un poquito. Me hizo la biopsia y a los diez días me llamó para decirme que era cáncer y que había que operarlo porque se podía regar”, comentó el actor.

Tras enterarse de la enfermedad que padecía, Julian Gil comenzó una dura batalla con altibajos. El primer gran paso fue la operación y, luego, siguió la cicatrización. “Las instrucciones son que cada seis meses me tengo que estar chequeando cualquier tipo de lunarcito o manchita que note rara en mi cuerpo”, indicó el actor que, a pesar del proceso, está bien y contento ahora que ya pasó lo más complicado.

Gil decidió, en un principio, mantener en secreto su cáncer de piel y esta postura la mantuvo durante un año. Sin embargo, los últimos días optó por destapar esta situación que tanto lo aquejó e informar sobre su estado de salud para acabar con los interrogantes sobre la cicatriz que tiene en el pecho a causa de la cirugía que le hicieron.

“Es para concientizar a la gente sobre el cáncer de piel, sobre la prevención del sol, el uso de los bloqueadores solares y, sobre todo, porque mucha gente me decía por qué tenía una cicatriz”, comentó Julian Gil, quien está recuperándose y no ha dejado de trabajar. Actualmente podemos ver a la estrella de la televisión actuando en La Herencia.