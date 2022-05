Christian Nodal reveló que sigue hablando con Belinda

El exponente de la música regional mexicana, Christian Nodal, parece estar recuperado de su ruptura con Belinda. El pasado febrero había comunicado a través de sus redes sociales que su relación con la cantante había terminado. Luego de unos meses, el cantante mexicano ha confirmado que habla con la española, y si bien no afirma que podrían volver a estar juntos, tampoco descarta esta idea de retomar el romance. “Pues charlas hemos tenido pero, es que no sé…son cosas que van de la vida” reveló nodal durante una entrevista en el programa “Despierta América” de Univisión con la conductora Francisca Lachapel.

Entre todas las cosas que conversaron, el cantante de 23 años dijo que ha hecho “un paro en el amor a nivel personal”, y que aunque tiene muchas amigas “con derecho y sin derecho”, lo cierto y lo concreto es que está disfrutando de esta etapa de soltería. “Las penas curo con mucho amor propio, las curo con reflexionar, en que me equivoqué”, dijo Christian a la presentadora.

También habló de su deseo de tener 5 hijos, y que sería capaz de perdonar a una mujer. “A una mujer le perdono todo, sí seguro, ahora, que siga con esa mujer es diferente, entonces ya he perdonado, ¿sabes?”, afirmó. Cuando Lachapel le preguntó si creía en la posibilidad de hablar con Belinda en algún momento, Nodal la sorprendió con su respuesta. “Pues, charlas hemos tenido pero, es que no sé, son cosas que van de la vida”, reveló. A esta respuesta, la conductora retrucó: “o sea que siguen hablando”, a lo que Nodal respondió: “mmmm, no, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”.

Por último, el cantante que estrenará nueva discográfica y un taller de tatuajes llamado “Ladon Tatoo”, dijo que no habría vuelta atrás en su relación con la artista española. “No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo, nomás lo que diga la vida, ¿me entiendes?”, declaró.

Por su parte, Belinda ha comenzado a abrirse con respecto a su separación con el cantante mexicano, y confesó en una entrevista como afronto su duelo en la intimidad. “Soy una mujer con corazón, también tengo sentimientos. No soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera”, confesó. También agregó: “me sentí muy bien al alejarme de las redes sociales, tuve tiempo para quererme y conocerme, porque nunca terminamos de conocernos”.