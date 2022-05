¿Quién es la actriz latina que de ser famosa pasó a ser una desconocida?

En la década de los 90’ saltaron a la fama varios actores y cantantes juveniles que hoy son celebridades. Los recuerdos que tenemos de ellos están guardados en la memoria colectiva con un gusto de nostalgia de aquella época dorada y sin redes sociales ni smartphones.

En esos años, en México, las producciones siempre se preocuparon en lanzar productos donde los jóvenes fueran el centro y protagonistas de las historias que se contaban. Una de las actrices de ese momento fue sin lugar a dudas Natalia Esperón, quien se hizo famosa al protagonizar “Agujetas de color de rosa”.

Fue tras este papel protagónico que le comenzaron a llegar propuestas para sumarse a más proyectos, pero en cierto tiempo no se supo más de ella y parece que la hubiera tragado la tierra. La última telenovela que hizo fue “Amores verdaderos”, y desde entonces nunca más apareció en el circuito del mundo del espectáculo.

En la actualidad, tiene muchos fans que la siguen en redes sociales, pero ella solo se limita a publicar algunas fotografías de su trabajo frente a cámaras a modo de recuerdo. Sin embargo, con esto, cada vez más su público se entusiasma y desea volver a verla como en aquellos años en la pantalla al frente de alguna telenovela.

¿Natalia Esperón regresa a la televisión?

Luego de recibir la invitación de un productor, parece ser que en este año 2022 podría ser el regreso de Natalia al mundo del espectáculo mexicano, para formar parte de “Corazón guerrero”, donde compartirá escena con Ana Martin y René Casados.

“Aún no he tenido la oportunidad de caminar por la empresa, pero me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1” dijo la actriz en una entrevista que brindó a la revista TV y Novelas. También confesó que ese lugar le trae nostalgia y gratos recuerdos ya que fue donde grabó “Agujetas de color de rosa”.

Esperón declaró que luego de su retiro se había dedicado por completo a su familia. “Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tarea fácil, el trabajo de hogar es fuerte, educar a los hijos es fuerte, y estar pendiente de todo también” aseguró.

Sobre la decisión de alejarse de las pantallas para estar a lado de su familia y atender a las necesidades que tenían sus hijos dijo: “entonces puedo decir que soy muy afortunada porque no me he perdido casi nada de mis hijos”.