¿Por qué Luis Miguel no miraba películas de Disney?

Una de las primeras cosas que atraviesa la infancia son los programas o películas animadas. Hace ya varias generaciones los niños crecen mirando las películas del ratoncito. Y si por esas casualidades no viste alguna, seguro la escuchaste nombrar. Sin embargo, no todas las niñeces son iguales. Aunque a Luis Miguel nunca le faltó nada, no tuvo la oportunidad que sí tuvieron otros niños de poder sentarse un fin de semana en el living de casa junto con su familia y disfrutar algunos de los tantos films de Walt Disney.

Con él no hace falta presentación. Luis Miguel es una de las figuras más emblemáticas en la música mexicana y en el mundo, no obstante, a pesar de ser muy querido por el público se conoce que su vida no ha sido la más fácil. Si alguien no sabe de qué estamos hablando, luego de leer estas líneas puede darle una oportunidad a la serie de Netflix que relata en formato ficción la vida del cantante.

Es cierto, Micky no tuvo una vida sencilla y es por esto que, recientemente, se hizo viral en redes sociales una antigua entrevista del intérprete de éxitos como Culpable o no o Ahora te puedes marchar con Raúl Velasco. Ahí, el Sol de México no sólo abrió su corazón y habló sobre su vida personal, sino que se adentró en lo difícil que fue su infancia y en como eso repercutió en él. De acuerdo con Luismi, cuando era pequeño llegó a sentirse sapo de otro pozo debido a que el tema de conversación solía girar en torno a películas de Disney, pero como su carrera estaba en pleno ascenso, él no tenía tiempo para realizar este tipo de actividades que eran comunes en los niños.

Luis Miguel de niño

“Hay cosas que te apenan, por ejemplo, me tocó comentar en una reunión: ‘que la película La Cenicienta, que la película de La Bella y la Bestia’ y yo decía ‘bueno, pues ninguna de estas películas he visto’ y no es por nada pero yo viví una niñez un poco distinta y con otro tipo de cosas; pues yo era un poco más de la realidad de las cosas”, comentó Luis Miguel en aquel entonces.

Asimismo, el cantante señaló que no fue una limitante para él no poder apreciar este contenido cuando era niño, pues ya cuando era mayor decidió tomarse un tiempo para recuperar lo perdido. “No me quise quedar con esa tentación y precisamente ahora que estuve en Los Ángeles y que estuve allá grabando el disco y estoy produciendo y otras cosas, pues renté muchas películas de esas y me puse a verlas y son películas hermosas; te dan un sentido de la humanidad, de la sutileza de las cosas, de las relaciones, de la ternura”, expresó en aquella entrevista.

Respecto a las cintas que vio en su etapa adulta, Luis Miguel aseguró que le gustó una en particular. “101 dálmatas, por ejemplo, de perritos, de todo ese tipo de cosas me encantaba, lo disfruté muchísimo y las voy a seguir viendo”, aseguró el artista. Nadie se cansa de ver videos o fotos de Luis Miguel, ni siquiera aunque se trate de material vintage. Volvemos a cualquier etapa de su carrera y siempre nos sorprende. Tras resurgir este clip, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar de una manera muy empática.