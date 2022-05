La foto que quizás no conocías de Marco Antonio Solís

El día del niño en México fue el pasado 30 de abril. Marco Antonio Solís no dejó pasar esa ocasión para compartir en su cuenta oficial de Instagram una foto de él, y de esta manera celebrar esa fecha con sus fanáticos. “¡Feliz día del Buki! Que significa ‘niño’ en dialecto Yaki. Expresemos nuestra alegría, ingenio, ocurrencias, y ese amor puro que hay en cada uno de nosotros, es la conexión más directa a quienes realmente somos”, escribió el compositor.

La imagen que compartió demuestra que Marco Antonio Solís comenzó a transitar el camino de la música a muy temprana edad. Es uno de los cantantes más exitosos de México y el mundo.

Con el recordatorio que dio sobre el significado de la palabra “Buki” da a entender que en cada una de sus presentaciones el cantautor sigue divirtiéndose y divirtiéndonos como si todavía fuéramos niños.

Una vida de retos

Cabe mencionar, que la niñez de Marco Antonio Solís no fue nada fácil, a pesar de que luego se convirtiera en una súper estrella vendiendo millones de discos para forjarse una gran fortuna económica. El cantante tuvo que atravesar por difíciles momentos durante su etapa de crecimiento. Como era el quinto de siete hermanos, Solís sufrió muchas prohibiciones y tuvo que trabajar de repartidor de una farmacia para ayudar a sus padres y hermanos. Luego, y gracias a su entrada a la industria musical, logró hacerse mundialmente conocido.

El polémico romance entre Marisela y Marco Antonio Solís

Hace unos días, la cantante mexicana, reveló en diversas que el romance con “El Buki” comenzó cuando Solís fue el productor de su primer disco. “Primeramente se hizo amigo mío, y no fue hasta entonces cuando comenzamos a coquetearnos como jóvenes, y comenzamos a juntarnos. Mi madre le decía “¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela?”.

La relación duró poco tiempo debido a los compromisos por las ascendentes carreras de ambos, aunque más tarde la retomarían en medio de fuertes rumores donde decían que Marisela fue el motivo de ruptura del matrimonio de Marco y Beatriz Adriana. Sobre eso, Marisela fue contundente y aclaró: “No le quité nada a nadie, la cuestión aquí fue que se casaron, se divorciaron y él y yo regresamos, por eso dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos, no me lo quitó ella a mí, ni yo a ella”.