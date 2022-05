El día que Celine Dion regaló sus zapatos en las calles de Las Vegas

En el 2019 Celine Dion se animó a participar en "Carpool Karaoke" con el presentador del programa de entrevistas nocturno James Corden. Mientras el dúo manejaba por el Strip de Las Vegas cantando algunas de las canciones más icónicas de la artista, como "My Heart Will Go On" y "Because You Love Me", la conversación giró en torno a los zapatos, o más específicamente, la enorme colección de estos que Dion ha acumulado.

"Ahora, hablemos de los zapatos", le dice Corden a Celine Dion. “Los zapatos son una parte muy importante de tu vida. ¿Cuántos zapatos crees que tienes?”.

Celine Dion, que es conocida por sus fabulosos looks y calzado espectacular, le contestó que creía que tenía entre 3000 y 5000 pares, pero Corden le dijo que había oído que la cifra se acercaba a los 10,000. Cuando le preguntó dónde guarda tantos, la cantante le contó que tiene un almacén donde preserva su enorme colección de zapatos.

También reveló que tiene un lugar en Florida donde cuenta con su propio sistema informático para clasificar todos sus zapatos. “Presiono [un botón] y se abren, como, puertas abiertas, y todas estaban por colores, así que presionaba otro botón, y aprieto otro botón y giran frente a mí”.

Celine Dion regaló sus zapatos más preciados

De un momento a otro, cuando Celine Dion menos se lo esperaba, Corden finalmente le da una sorpresa. Él le cuenta que habló con sus asistentes, quienes sintieron que necesitaban sacrificar algunos de los zapatos.

Es ese el momento en el que la intérprete se da cuenta que el conductor tiene algunos de sus zapatos en el asiento trasero, listos para que se los regale a algunos extraños en la calle. Quedó en evidencia que Celine Dion no estaba muy cómoda con la situación mientras que Corden bromeaba diciendo que todavía le quedaban mucho zapatos.

Celine Dion comenzó a obsequiar algunos de sus pares más preciados, y cada vez se ponía más nerviosa. “Necesito alcohol”, comentó después de regalar el primer par de botines blancos. El segundo par que se vio obligada a dar eran unos zapatos de cuero rojo con tacón de aguja y, por último, los dos encontraron una pareja que con mucho gusto aceptó un par de zapatos de tacón de gamuza azul.

Toda ese nerviosismo de la cantante desapareció cuando se pusieron nuevamente a cantar antes de terminar el recorrido por la ciudad.

