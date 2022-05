Bridgerton: la serie no solo sigue siendo tendencia sino que ahora marca la moda

Las producciones relacionadas con la industria de la moda siempre logran instalar entre sus espectadores tips o outfits que resultan tendencia. Asimismo, están aquellas producciones que se destacan por su diseños de época ya que utilizan prendas tan características propias del contexto donde se desarrollan que provocan una revolución visual y las ganas de reciclar varios elementos y accesorios para adaptarlos a nuestros tiempos. Un caso muy particular es la serie producida por Netflix, Bridgerton, basada en las novelas de Julia Quinn.

Estas prendas nos parecen tan lejanas y, sin embargo, supieron mutar para incorporarse a nuestra vestimenta diaria. Corsés, vestidos de corte imperio, escote cuadrado y guantes largos son los más aclamados entre las amantes de la estética romántica, pero hay un delicado complemento que aunque pasa desapercibido en la primera temporada, en la segunda cobra gran protagonismo en los armarios de las hermanas Sharma. No, no estamos hablando ni de sus impresionantes joyas de origen hindú ni los colores vibrantes de los trajes de la Regencia, nos referimos a la pieza joya que ha aportado más elegancia: los coloridos bolsitos de mano estilo limosnera que completan sus looks.

Si te gustan las historias de amor y aprecias la moda desde todas sus perspectivas, es hora de darle play a Bridgerton; si ya sos fan, seguramente te habrá llamado la atención la forma original de esta pieza en el repertorio de los personajes y, lo más importante, esta incorporación tan femenina y glamorosa tiene más relevancia de la que te puedas imaginar. En la época en la que está basada la trama en Inglaterra, entre los años 1813 y 1825 aproximadamente, las costureras y diseñadores siguieron las tendencias que dictaban la realeza y la corte y eliminaron por completo los bolsillos de los vestidos y los voluminosos faldones, de ahí a que fuera esencial contar con este accesorio en los paseos por los jardines y bailes de debutantes.

La fiebre por estos diseños tipo saco, empezaron a imponerse en los estilismos de expertas en la industria. Sin ir más lejos, hace pocos días vimos en la alfombra roja de la Met Gala a Alexa Chung quien brilló a su paso y completó su vestido blanco satinado de Christian Siriano con un bolso joya en forma de flor en tonos amarillos creado a partir de pequeños cristales por la legendaria diseñadora Judith Leiber.

Alexa Chung en la Met Gala.

¿Estas lista para lo que se viene? Las nuevas colecciones para estos meses de sol y buen tiempo que lanzaron marcas españolas como Zara, Laia Alen, Bluelow y Mango también se rindieron a este romántico accesorio que puede elevar al momento cualquier tipo de estilismo. Para una ocasión especial o si simplemente te interesa aportar una imagen inesperada a tu look para salir a cenar con amigas o con tu pareja, este es el truco que sigue la estela Regencycore y que han puesto de moda en la ficción las amigas y hermanas de Dapnhe Briderton. Sumate a esta ola que, como ya lo comprobaste, quedan muy bellos con el atuendo que elijas.