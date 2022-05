¿Se operó? Rafael Amaya luce un rostro diferente

Rafael Amaya, protagonista de la serie “El señor de los cielos”, ha superado su problema de adicción a las drogas y esto lo ha convertido en un ejemplo de superación y lucha. Pero en los últimos días ha sido centro de diversas críticas de sus fans por su rostro. Es que cuestionan el hecho de que en la última gala de los Latin American Music Award 2022, donde el actor fue uno de los anfitriones, lucía diferente.

Recordemos que Rafael vivió momentos complicados durante las grabaciones de “El señor de los cielos” y hasta se vio comprometida su carrera artística debido a su excesivo consumo de drogas, lo que lo llevó a estar internado en una clínica de rehabilitación.

Luego de superar esto, está intentando retomar su carrera con distintos proyectos que tiene en proceso. Su aparición como anfitrión en los Latina AMAs 2022, lo volvió a poner en el ojo público luego de que no tuviera muchas apariciones en la escena del espectáculo.

En este evento, que se llevó a cabo a mediados de abril, el actor aprovechó la oportunidad para compartir con grande estrellas latinoamericana, y se sacó algunas fotos que luego las publicó en sus cuentas. Tras publicar estas imágenes, hubo gente que lo felicitó y lo alentó a seguir adelante y no bajar los brazos con respecto a su salud, pero también fue cuestionado por aparecer con un “nuevo” rostro.

Los internautas coincidieron en que algo le había pasado, ya que lucía totalmente diferente a como era él. Lo que más remarcaban era la falta de elasticidad en su piel, así como la falta de naturalidad. Otros usuarios comentaron la posibilidad de una exageración en los filtros utilizados para sus redes sociales, mientras que algunos fantasearon con la idea de que era un doble de Amaya. “Parece un robot, no es Rafa”, No manches, es otro totalmente”, Ese no es Rafa..ya ni se parece”, “¿Se les pasó el filtro, no creen?”, fueron algunos de los comentarios sobre el aspecto del actor.

Por su parte, Rafael Amaya agradeció a todos sus compañeros, amigos y colegas el trabajo realizado en los Latin American Music Awards 2022, evento al que consideró como “maravilloso”. “Gracias a todos mis compañeros, amigos, colegas de trabajo, y felicidades a los ganadores de esta maravillosa ceremonia celebrando lo mejor de nuestra música latina, y manifestación de ‘No a la guerra y Si a la paz”, declaró el actor.