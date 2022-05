Nacho Palau reveló detalles del fin de su relación con Miguel Bosé

Una charla lleva a la otra, sobre todo, si la escenografía es una playa al anochecer con fogata incluida y las cámaras están prendidas. Este fue el caso del escultor Nacho Palau, quien se sinceró sobre su relación con Miguel Bosé frente a sus compañeros del reality show Supervivientes 2022, en un momento que se dio para compartir confidencias y hacer un poco de catarsis. El artista contó sobre los duros momentos por los que atraviesa desde que se separó del cantante tras 25 años de relación.

El contexto invitaba para la ocasión. En un momento de calma y frente a una fogata en la playa, Palau habló abiertamente sobre cómo se conocieron, su ruptura, los hijos que tienen en común y el papel que juega la familia del cantante ahora que protagonizan una disputa en los tribunales.

“Me ha costado remontar, ¿cómo le explicas a los niños?”, reconoció el escultor. La pareja tuvo cuatro hijos durante su relación, dos pares de mellizos que ahora viven separados, dos con el cantante y los otros dos con Palau. “He vivido muy bien, me la he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado”, expresó.

El valenciano se desahogó con sus compañeros y narró con lujo de detalles cómo conoció al cantante: "cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento, por lo que he estado más con él que con mi propia familia". Además, aseguró que tras la ruptura se sintió desprotegido y estaba muy asustado. El final de su relación fue traumático para ambos, tal y como confirma Nacho: "las cosas pasan y ya está, me vi desprotegido, estaba muy asustado y no entendía nada. Aunque las cosas las ves venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron. Me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos".

Explicó que sigue teniendo relación con la familia de Miguel Bosé, especialmente con su hermana Lucía Dominguín, que vive cerca de su casa y Palito, sobrina del cantante e hija de Lucía Dominguín y Carlos Trintanchoa, a la que Nacho vio nacer. Sin embargo, a quien más cariño sigue teniendo es a su ex suegra, Lucía Bosé, quien ”era divina, me moría con ella”, recordó emocionado.

Nacho Palau junto a Lucía Bosé.

El escultor manifestó sus ganas de volver a ver a sus hijos cuando acabe el concurso. "Cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán también en Madrid. Necesito hablar con ellos, me apetece".

Para celebrar el Día de la Madre en la isla, Nacho recibió un mensaje sorpresa de su mamá, quien le dio noticias de sus hijos. “Querido Nachito, hoy mis nietos me han hecho el regalo más maravilloso, una planta por el Día de la madre. Estoy limpia de todo y poniéndome fuerte para tu regreso dentro de tres meses. Los niños están muy orgullosos de su padre. El esfuerzo merecerá la pena”, declaró la señora Lola.