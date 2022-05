Ya instalada en España, Belinda comparte qué es lo que más extraña de México.

Cambiar los aires nunca viene mal, sobre todo, después de una ruptura amorosa demasiado polémica. Desde su llegada a España, la cantante y actriz Belinda, se ha mostrado muy abierta con los distintos medios y ha respondido cómo se encuentra en términos sentimentales a casi tres meses de su separación con Christian Nodal. Asimismo, habló sobre su estadía en el país que la vio nacer y la temporada que piensa pasar allí.

Donde realmente se lució y se llevó todas las miradas fue en la entrega de los Premios Platino 2022 celebrada el pasado domingo 1 de mayo en la ciudad de Madrid. “Estoy tan contenta, porque de hecho hoy voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiro demasiado, así que muy agradecida y contenta”, expresó la intérprete a su paso por la alfombra roja.

En relación a sus recientes declaraciones de que abandonaría México, la artista comentó que vivirá en España una temporada. “Me quedo a vivir aquí por trabajo, por supuesto, estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo varios proyectos. No puedo decir todavía los proyectos que son, pero es por trabajo y me gusta España, es un país muy bonito, es una temporada, hay que ser como nómada, hay que estar donde el trabajo te llama”, aseguró Belinda.

Sin embargo, la ex novia de Christian Nodal no deja de manifestar su amor por México y, luego de su presencia en un programa español donde justificó a los mexicanos por su forma de hablar, Belinda reveló que lo que más extraña del país tiene que ver con la forma de hablar. “Cada uno tiene su personalidad y México es México, siempre lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Tengo mucho talento de voces por eso he hecho doblaje en pelis de animación, porque es parte de mí, me encanta, yo soy fan del doblaje y de hacer estos personajes”.

“Y lo que más extraño estando aquí en España, es esa voz por las mañanas que es ‘tamales oaxaqueños, tamales calentitos’, ¡quiero oír esa voz!, la extraño, no saben cómo la extraño, esa parte tan maravillosa que sólo México tiene… ¡Cómo quiero unos tamales oaxaqueños!”, manifestó la intérprete de Luz sin gravedad.