Qué pasó con Shakira y Piqué en los años 90

En este punto ya todos sabemos sobre la relación entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué. Llevan muchos años juntos y han formado una hermosa familia junto a sus dos hijos. Pero, ¿Cómo era su relación en los años 90s, cuando no eran reconocidos como son hoy en día?

La realidad es que vivían en mundos muy diferentes, porque nacieron y crecieron en países distintos y se llevan 10 años. Sí, ¡10 años! Una diferencia que actualmente, con la edad que tienen, no es nada, pero que en los años 90' si se notaba.

En la siguiente imagen Shakira tenía 14 años, mientras que Piqué cuatro. Las fotos dieron una idea a los internautas sobre las realidades distintas de dos de sus estrellas favoritas en los años noventa.

La gran diferencia entre Shakira y Piqué, más allá de la edad

La canción "Don't Wait Up" suena demasiado real para su novio Gerard Piqué. En una reciente entrevista, la cantante afirmó que debido a sus diferentes crianzas, ella es colombiana y él español, no siempre están de acuerdo en la puntualidad, lo que puede generar disputas.

"Mi pobre esposo, slash boyfriend, slash baby daddy, como quieras llamarlo, tiene que esperarme despierto tanto tiempo. Está cansado de esperar", dijo entre risas en el podcast Planet Weirdo. "Porque no es lo mismo la hora colombiana que la hora catalana, la hora española". Shakira, de 45 años, agregó que Piqué, de 35, está acostumbrado a una rutina rígida y controlada ya que hace mucho tiempo que es miembro de un club de fútbol, ??a diferencia de la cantante.

"Su mente está estructurada así y la mía... Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí", dijo. "[Pero] las veces que peleamos es porque llego tarde y él está esperando despierto". La cantante de "Las Caderas No Mienten" también dijo que su profesión funciona de manera diferente, con días de la semana combinados en donde a veces no existen los fines de semana.

Shakira y Piqué han estado juntos desde 2011 y tienen dos hijos, Milan, 9, y Sasha, 7. En cuanto a lo profesional, en julio del 2021, la cantante lanzó "Don't Wait Up", su primer sencillo en solitario desde 2017 y su primera música en inglés desde "Try Everything" en 2016.

