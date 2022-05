Nodal confesó abiertamente que le fueron infiel

Sucede en las películas y, también, sucede en la vida real. Tras una separación con varias incógnitas alrededor y ninguna certeza, los secretos salen a la luz y es imposible no sacar a relucir los trapitos al sol. Mientras Belinda se llevaba la mirada y los flashes de todos en la alfombra roja de los Premios Platino 2022, su reciente ex, el cantante Christian Nodal, se abrió frente a sus fans en un show que estaba dando en la ciudad de Tijuana y confesó que le fueron infiel y que no está nada buena esa situación.

Todavía no quedan claros los motivos de ruptura entre la actriz y el cantante, pero todavía sigue dando qué hablar a sus seguidores y fanáticos. Ahora, Nodal se sinceró como nunca antes y, en pleno concierto, admitió que le fueron infiel. El intérprete de Botella tras botella ofreció una presentación en Tijuana el fin de semana pasado, y se mostró dolido y sincero frente a sus admiradores al destapar dicha confesión que provocó los gritos de todos los presentes.

“¿A quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Se siente feo, se siente feo”, expresó Nodal ante los comentarios y el barullo de su público.

A nadie le pareció casual que lance ese comentario en estos momentos que el asunto todavía está en boca de todos y las papas queman. Nodal no expresó a qué ex pareja se refería, pero de inmediato sus fans comenzaron a especular en las redes sociales que seguramente se trataba de Belinda y que, incluso, esa fue la causa de la separación.

Mientras Nodal tiraba esta bomba en México y hacía correr el rumor, cruzando el océano, su ex Belinda, deslumbraba a todos los invitados de los Premios Platino con un look que le sentaba a la perfección: un vestido negro revelador, al cuerpo, con cut outs y en detalles en piel de Monot que combinó con unos elegantes zapatos de la prestigiosa marca Saint Laurent, lo que también hizo estallar los titulares.

Además de su atuendo, otro hecho que causó revuelo fue la fotografía que Belinda se tomó junto al actor español Javier Bardem, quien está casado y tiene dos hijos con Penélope Cruz. Estos sucesos volvieron a la artista tendencia en todas las redes sociales con miles de “likes” y el nombre más tecleado en las búsquedas de Internet, recibiendo una oleada de halagos. Sus fans aseguraron verla bellísima y con una actitud muy cambiada. ¿Serán los efectos de la soltería?