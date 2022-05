Met Gala 2022: moda, glamour y los looks y vestidos que pasaron a la historia

¡Enciendan las luces y preparen los flashes que comienza la noche más esperada de la moda en Estados Unidos y nadie se la quiere perder! La gran alfombra roja se extendió, una vez más, en el Museo Metropolitano de Nueva York el pasado lunes 2 de mayo y fue el punto de partida de otra velada inolvidable para celebridades y espectadores. La moda de la Met Gala tiene vida propia y es completamente diferente a lo que verás en cualquier desfile. Este evento encarna un estilo propio, ya que sigue una temática única que hace honor a la exposición correspondiente dentro del museo.

Los invitados de este año llegaron vestidos con su mejor interpretación del “Glamour dorado”, el dress code de esta temporada, para celebrar la segunda parte de la exposición en el Met, “In America: un léxico de la moda”, que se inauguró en el Costume Institute de Anna Wintour en septiembre del año pasado y, la segunda parte, “In America: an anthology of fashion”, que se inaugurará el 7 de mayo en el Ala Americana.

La que se conoce como la noche más importante de la moda llega apenas unos meses después de la Met Gala 2021, que se celebró en septiembre. Durante esa noche de finales de verano, Billie Eilish, Alicia Keys, Zoë Kravitz o Rosalía entraron en las listas de las mejor vestidas causando asombro y admiración de todos los presentes. En esta nueva edición de mayo el impacto y la fascinación no faltaron. A continuación, los vestidos más destacados y mejor calificados por invitados, espectadores y profesionales de la industria.

Sarah: homenaje en tricolor

La actriz Sarah Jessica Parker, fiel a su personaje más icónico en la televisión, Carrie Bradshaw de Sex and the City, rompió todos los parámetros de la moda con su look y atuendo. La actriz posó con un vestido tricolor en blanco, negro y gris de cuadros, un corpiño abotonado con botones de cristal de Swarovski, una falda de gala con cola –hecha de faille de seda, muaré y tafetán– con mucho vuelo y una larga cola que deja ver tímidamente unos tacones de punta redonda en color blanco con una gran hebilla repleta de brillantes. Esta pieza, ideada junto al diseñador Christopher John Rogers, es tan impresionante como reflexiva.

La idea de crear este atuendo es homenajear a Elizabeth Hobbs Keckley, quien hizo historia como la primera diseñadora afroamericana en la Casa Blanca. Keckley nació en una familia de esclavos y gracias a su talento con la costura pudo comprar su propia libertad. Se mudó de Virginia a Washington DC en 1860, se convirtió en la modista oficial de la primera dama Mary Todd Lincoln, esposa del 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. También vistió a muchas mujeres de la alta sociedad norteamericana de la época.

Parker ha puesto la guinda al pastel con un tocado en negro y fucsia con velo firmado por el londinense Philip Treacy. En cuanto a la joyas, más tímidas dentro de la extravagancia del conjunto, se componen de unos pendientes de diamantes de Leighton Jewels y un reloj. Un acierto sin lugar a dudas.

La estatua de la libertad también en la alfombra de la Met

La actriz Blake Lively fue la verdadera sensación de la noche no solo por ser la anfitriona de la gala sino por su vestido inimitable: de la línea de Atelier Versace en tonalidades bronce y melocotón que literalmente deslumbró en la alfombra roja, de la mano de su esposo Ryan Reynolds.

En un principio, Blake Lively se convirtió en la mejor vestida de la noche y, por si no fuera poco, con un movimiento modificó la cola de su vestido que se volvió color azul turquesa con detalles en dorado, la hazaña más espectacular de la Met Gala. Sobre el significado del estilismo, la propia actriz confesó que su vestido representaba a la Estatua de la Libertad, cuando fue construida (por el color bronce), hasta la actualidad (en color azul).

La intención de Lively era representar las edificaciones más importantes de Estados Unidos, tomando en cuenta la temática "Glided Glamour" sobre la Edad Dorada del país. Y su corona con 25 piedras, representaron las 25 ventanas de la cima del Empire State.

“Happy Birthday Mr. President” quiso decir Kim Kardashian

Kim Kardashian se encargó de cerrar la alfombra roja de la Met Gala y lo hizo luciendo el emblemático vestido que vistió Marilyn Monroe al cantar Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy. La empresaria de 41 años reveló en una entrevista para Vogue que tuvo que bajar más de 7 kilos en tres semanas para poder entrar en el icónico vestido que usó Marilyn al cantar en el evento de recaudación de fondos para el Partido Demócrata y que se aprovechó para adelantar la celebración del cumpleaños del fallecido presidente John F. Kennedy.

Kim se volvió rubia para acudir al evento más importante del mundo de la moda y caminó sobre plataformas de varios centímetros para poder lucir la caída del vestido que creó Jean Luis, quien se basó en un diseño de Bob Mackie, en 1962. A casi 60 años de aquel episodio que escandalizó a la sociedad estadounidense, ocurrido el 19 de mayo de 1962, y que tuvo lugar 10 días antes del verdadero cumpleaños de Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York, Kim Kardashian realizó su propia interpretación del Gilded glamour, que fue el dress code para esta Met.

Los hombres con los mejores looks

Shawn Mendes asistió a la gala portando un elegante traje negro y una chaqueta con cuello en color vino que a más de uno enamoró por el toque de “príncipe azul” que le dio.

No sólo su esposa Blake Lively conquistó la red carpet, también Ryan Reynolds dio una cátedra de estilo con este traje en tono marrón oscuro, muy had doc para la elegancia que exigía esta importante noche.

La combinación de blanco con negro es un clásico y Joe Jonas lo sabe, por eso, eligió este look ganador, con el cual lució impactante.

Nuevamente, el reguetonero dio de qué hablar con su atuendo. A diferencia de otros asistentes, Bad Bunny fue más allá y usó una falda y un peinado que ya se convirtió en tendencia mundial. ¡Las redes no paran de hablar de él!

Ya es común ver a Jared Leto en la lista de los mejores vestidos: la Met Gala no fue la excepción y posó para las cámaras con un divertido traje en colores claro, que acompañó con un acertado moño rojo y lentes negros. ¡Todo un rockstart!

Un look extravagante y muy colorido fue el que llevó a la alfombra roja el actor de la exitosa película de "Moonlight", Ashton Sanders. Un toque de azul y dorado, con lentes negros, fue suficiente para ser de los mejores vestidos de la noche.

¡El azul es lo de hoy! Nyjah Huston destacó por el fresco, pero elegante color que eligió para esta noche.

Y a vos, ¿qué look te gustó más?