¿John Krasinski será el director de una exitosa película de Marvel?

El universo cinematográfico de Marvel se encuentra en una etapa extraordinaria de su historia en la que prácticamente todos los días hay noticias nuevas porque la compañía no para de producir y exprimir al máximo a cada uno de sus personajes. Para Marvel todos sus superhéroes y villanos merecen un lugar en la pantalla grande sin excepciones. Tras conocer que Jon Watts (Spider-Man: sin camino a casa), ya no estará atrás de las cámaras del reboot de Los 4 Fantásticos, comenzaron los rumores y propuestas sobre quién podría hacerse cargo de este famoso cuarteto. Y, por supuesto, entre los fanáticos se repitió de forma unánime un nombre: ¿será esta la entrada de John Krasinski al Marvel Cinematic Universe?

Las interpretaciones, el carisma y sus últimas producciones convirtieron a Krasinski en uno de los actores más queridos del ambiente. Su nombre y el de su esposa, Emily Blunt, siempre están presentes en los rumores sobre su participación en esta cinta. Muchos fanáticos lo ven como el actor ideal para encarnar a Reed Richards ahora que la nueva película de los personajes se encontrará dentro del MCU. No obstante, con la salida de Jon Watts de la dirección, se abre también la posibilidad de que Krasinski no sólo protagonice, sino también dirija este importante proyecto.

Como actor no hay dudas y como director tampoco. Con Un lugar en silencio 1 y 2, Krasinski nos demostró que sabe lo que significa ponerse la camiseta de director y estar al mando de grandes producciones que no sólo cumplen en calidad, sino también conectan con las audiencias y resultan éxitos de taquilla. Por eso, su posible participación en este nuevo film es cada vez más probable.

En los últimos días ganaron fuerza los rumores de que aparecerá en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Su participación en esa cinta se daría como el líder del ya mencionado equipo de superhéroes. No depende de la audiencia pero si ésta reacciona positivamente a ese cameo, la opción de verlo dirigiendo una película para Marvel no suena tan descabellada.

John Krasinski y su admiración por Marvel

Años atrás, en una entrevista para Total Film Magazine, el actor y director confirmó su genuino interés por integrarse a este universo increíble:

“Me encantaría estar en el Universo Marvel. Amo las películas porque son divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo idea de lo que estén pensando en Marvel. Pero si me están considerando para Mr. Fantastic, síganlo haciendo porque me encantaría”.

Si los rumores se confirman, sería un gran cambio para todos ver una nueva versión de Los 4 Fantásticos dirigida por John Krasinski. Su visión del cine puede hacernos olvidar la versión que vimos en 2015 que no logró brillar ni ser ovacionada.

Por otra parte y sin dejar de hablar del mundo Marvel, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura llegó hoy a los cines en funciones de pre estreno. Con esta nueva producción por fin podremos saber si la participación de Krasinski es una teoría de los fans o si se viene un futuro distinto y prometedor en este universo.