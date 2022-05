Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, habló del bajo perfil que tienen sus hijos

Aracely Arámbula es una de las actrices más reconocidas del país azteca. Gracias a grandes interpretaciones en las telenovelas más vistas del continente, la expareja de Luis Miguel, ha sido reconocida con premios y menciones por su intachable carrera. Hoy en día está alejada de la pantalla chica para demostrar todo su talento en el teatro. Además durante principios del años pasado demostró que en la conducción televisiva se desempeña muy bien, ya que fue la presentadora del reality MasterChef México.

Esta gran fama que posee la bella rubia se ve reflejada en las redes sociales ya que sus publicaciones cuentan con millones de likes y miles de comentarios. En las mismas, Aracely Arámbula, comparte momentos de su vida personal, de sus próximas funciones en el teatro y de su lucha contra el maltrato animal. En su feed de Instagram se puede ver claramente como la popular actriz utiliza su fama para encontrar mascotas perdidas y también ubicarles un nuevo hogar.

Por otra parte, Aracely Arámbula, mantiene su vida personal muy reservada. Sus hijos, Miguel y Daniel, casi que no aparecen en sus cuentas oficiales y sobre ello habló la talentosa rubia con un canal de TV mexicana. En una oportunidad fue la propia Aracely la que les consultó a sus hijos si querían tener exposición ante el mundo. Sobre ello dijo: "Yo se los pregunté, como mamá les dije ese día, 'A ver amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y sepan quiénes son ustedes?', y me dijeron: 'No mamá, no queremos'".

Esta es una decisión que respeta hasta el día de hoy y que no piensa revertir a menos que ellos se lo pidan. Muchos haters en las redes han mencionado que Aracely es una egoísta por compartir solo fotos de ella. Pero fuentes llegas a la actriz han mencionado que la ex de Luis Miguel es una madre presente que lleva a sus hijos a todos lados y que siempre está para ellos. "Que no salgan en sus redes no significa que no los quiera, sino todo lo contrario", mencionó una fuente de su círculo más íntimo.

Actualmente, Miguel y Daniel, tienen 15 y 13 años, y si bien están entrando en la adolescencia ellos prefieren tener un perfil muy bajo dando prioridad a mantener su vida totalmente privada. "Podría parecer difícil porque todo mundo me dice 'Aguas con la adolescencia', pero ha estado tan tranquilo y tan bonito… Esta pandemia nos unió muchísimo porque tuvimos la oportunidad de estar, a mí me tocó estar mucho en casa", dijo la orgullosa mamá.