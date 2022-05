¿Su esposo estará celoso? Carmen Villalobos realizó una sesión de fotos con dos galanes de telenovelas

Carmen Villalobos además de demostrar que es una brillante actriz, ha confirmado que es una de las mujeres más hermosas del continente. Es que constantemente comparte diversas producciones de fotos en sus perfiles oficiales que dejan deslumbrados a sus seguidores de todas partes que reaccionan con miles de likes y cientos de comentarios.

Recientemente, la popular actriz cafetera, compartió un video en sus redes sociales que es parte de una producción de fotos que realizó junto a sus compañeros y actores, Sebastián Martínez y Gregorio Pernia. Ellos son dos reconocidos galanes de la pantalla que estarán junto a Villalobos en la telenovela "Hasta que la plata nos separe", en mencionado clip se puede apreciar la gran química que hay entre estos tres personajes.

Además la esposa del actor Sebastián Caicedo generó la envidia de miles de mujeres que en sus redes la llenaron de elogios por estar junto a estos guapos actores. Junto a este material audiovisual, Carmen escribió el siguiente comentario:

"Todo lo que hay detrás de una foto. Mas o menos la conversación decía...

C: Les voy a sacar el... para que quede linda la foto

G: Juemadre!

S: Ay Carmen

C: Sebas adelántate un poquito por favor !

S: No está la mano en el seno?

JAJAJAJAJJAJA bajen a Carmen! Suban a Carmen!

En fin... A 8 días de conocer a este trío en #hastaquelaplatanossepare. Les confieso que tener a @sebastianmartinezn y a @gregoriopernia como compañeros ha sido todo un honor y muchas risas ??????????! 10 de mayo estreno por @telemundo y @canalrcn"