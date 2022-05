El emotivo mensaje de Cristy a Marco Antonio Solís: "Soy testigo..."

Cristy Solís es una de las personalidades más importantes en la farándula mexicana. Ella es la esposa del cantante Marco Antonio Solís y, además de ser su alma gemela, es la encargada de llevar adelante los negocios que posee la familia Solís fuera de la música. Es uno de los pilares más fuertes de esta dinastía que a diario crece más en la cultura regional del país azteca.

Hace unos días, Marco Antonio Solís fue elegido por los Premios Grammys como "Persona del año 2022". Es es por la exitosa carrera que ha tenido El Buki en más de cuatro décadas. El ha sido uno de los representantes de la música regional azteca en varias partes del continente y Europa. Además sus canciones no han perdido vigencia ya que hasta el día de hoy suenan en las principales plataformas digitales.

Su esposa, Cristian Salas (su verdadero nombre), le dedicó una hermosas palabras en las redes sociales. Solís realizó una publicación que Cristy respondió con la siguiente frase: "No encuentro las palabras adecuadas para expresar lo que hoy siente mi corazón y mi alma con esta noticia. Es inmensurable la emoción que tengo de este reconocimiento tan merecido que hoy te otorga la Academia. @latingrammys Soy testigo fiel de tu trabajo, entrega, esfuerzos y amor por cada paso que das. Estoy sumamente orgullosa, cada día más, del hombre que eres en todos los sentidos ¡Felicidades infinitas mi amor!".

Marco Antonio Solís se expresó a través de las redes al recibir esta gran distinción. "Me encuentro muy emocionado y agradecido con esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama MÚSICA. Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios, hasta el día de hoy y que de alguna forma son también parte de este logro tan importante. Gracias a la Academia de los @latingrammys por darse a la tarea de darle seguimiento a mi trayectoria, y evaluarme en la categoría de los grandes que han dejado huella en el mundo de la música. Gracias a mi familia por la motivación que despiertan en mÍ para seguir siempre superándome; gracias a mi público fiel por hacer posible con su apoyo, esta realidad que me llena de orgullo, de amor y de alegría en el corazón. Gracias a Dios Padre presente siempre en mi Ser. #MarcoAntonioSolís #PersonOfTheYear2022 #LatinGrammys".

El Buki tiene un 2022 cargado de presentaciones, actualmente está realizando una gira, durante los fines de semana, por diversas ciudades de los Estados Unidos. Posteriormente, en julio, Marco Antonio Solís realizará una gira por las principales ciudades europeas. Mientras que en la última parte del año, el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido" se reunirá con Los Bukis para realizar un tour por todo México.