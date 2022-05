Daniela Ibáñez se casó y los actores de Atrévete a soñar volvieron a juntarse

Las bodas son la excusa perfecta para sacar a relucir lo mejor de tu armario pero, también, para volver a ver a esas personas con las que compartiste momentos imborrables y hace mucho no logras coincidir. El fin de semana pasado, Daniela Ibáñez, la hija del Flaco Ibáñez, celebró su matrimonio con Pablo Campos en una fiesta de ensueño en medio del bosque, que fue un éxito en las redes sociales por la cobertura que hicieron sus propios invitados, entre ellos, el grupo de Las Divinas de la telenovela Atrévete a soñar, quienes protagonizaron uno de los reencuentros más esperados de la televisión.

Una de las encargadas de evidenciar este momento fue Nashla Aguilar que, en su cuenta oficial de Instagram, se dejó ver junto a Natalia Juárez, quienes en la telenovela protagonizada por Danna Paola, dieron vida a las envidiosas Paola Arizmendi y Fabiola Escobedo.

Otra de las figuras que asistió a la boda es Roxana Puente a quien se la vio posando con la bella novia en medio del bosque. Ambas interpretaron los papeles de Nuria y Lucía, respectivamente.

Además de Las Divinas, al reencuentro se sumó el actor Roberto Carlo que también quiso formar parte de los flashes y compartió en las redes más fotos con sus amigas y, por supuesto, junto a Daniela, la novia, de quien se convirtió en padrino.

“Los amamos y estamos felices de ser sus padrinos de vela que representa su luz en pareja, gracias por elegirnos en este momento tan especial”, escribió el también conductor.

¿No conociste a Las Divinas?

No hay juventud que no marque modas o tendencias y Atrévete a soñar, la telenovela mexicana producida por Luis de Llano Macedo, no fue la excepción. Esta producción juvenil exitosa es la historia protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, en la que se disputa el amor por Mateo. Las jóvenes se enfrentan en varias ocasiones en el colegio, creando así el grupo de Las Divinas y Las Populares.

El grupo de Las Divinas, dirigido por Antonella, está integrado por Paola (Nashla), Fabiola (Natalia Juárez) y Lucía (Roxana Puente). Sin embargo, a la mitad de la trama se suma Nuria (Daniela Ibáñez) y así queda conformada esta banda de chicas reconocida en la escuela con un poco más de actitud y glamour que el grupo de Las Populares convirtiéndose en sus enemigas número uno.