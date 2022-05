Kim Cattrall reveló por qué no volverá a Sex and the City

No hay dos sin tres; ni tres sin cuatro. Sex and the city es el grupo de cuatro amigas viviendo distintas experiencias sexoafectivas en una de las ciudades más importantes del mundo. Si falta alguna de ellas, ¿realmente estamos hablando de Sexo en la ciudad? Con la serie secuela And just like that…, estrenada a finales de 2021 en HBO Max, los fanáticos atestiguaron sólo el regreso de Carrie, Miranda y Charlotte. ¿Qué sucedió con la emblemática Samantha Jones?

La sorpresa fue contundente y en cada nuevo episodio que se estrenaba esperábamos su aclamado regreso. Pero eso nunca sucedió ni volverá a pasar. Lamentablemente el cuarteo que marcó una serie original y las películas subsecuentes de Sex and the City dejó de existir, debido a la ausencia en pantalla de Samantha. En una entrevista reciente con Variety, la actriz Kim Cattrall dejó en claro cuáles fueron sus motivos para despedirse definitivamente de su icónico papel.

Los malestares de Kim comenzaron con los planes para una tercera película de Sex and the City, específicamente la subtrama de Samantha. Según se supo, la idea era contar una historia conmovedora a partir de que el personaje de Cattrall recibe indeseadas fotos del pene del hijo adolescente de Miranda, Brady. Y esta era una propuesta que no la convencía en absoluto, sobre todo, por la edad que ya tenían los personajes femeninos. Le parecía una idea un tanto inmadura para Samantha.

“¿Por qué no puede Samantha, dueña de su empresa de relaciones públicas, venderla debido a problemas financieros? El año 2008 fue duro. Algunas personas todavía se están recuperando”, comentó a Variety, especulando sobre una línea narrativa alterna. “Imagino que tuvo que vendérsela a un tipo que lleva una sudadera con capucha, y ese es el dilema que tiene. Quiero decir, ese es un escenario que estaba un poco en la cabeza de uno de mis representantes, y pensé que era una gran idea. Eso es un conflicto, en lugar de un niño menor de edad que manda fotos indebidas”.

Kim terminó rechazando el guion de Sex and the City 3 en 2017. En un principio, se justificó argumentando que no tenía interés en dar vida a Samantha nuevamente, aunque hubo también rumores de que en realidad el estudio no cumplía con sus demandas financieras. De todos modos, las turbulentas negociaciones generaron tensión entre Cattrall y Sarah Jessica Parker (Carrie), y al final ni siquiera le ofrecieron participar en la serie And just like that… donde Samantha sólo se hace presente a través de mensajes de texto, lo cual la intérprete británica califica de “raro”.

“La serie es básicamente la tercera película. Así de creativa fue. Nunca me pidieron que fuera parte del reboot. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré [de la existencia de And Just Like That…] como todos los demás: en las redes sociales”, dijo en la misma charla con Variety.

A pesar de su negación de volver a la pantalla en la piel de Samantha Jones, Kim reconoce que el personaje todavía vive en su corazón. “La interpreté, la amé y en última instancia me sentí protectora de ella”, expresó, pero también es consciente de que “es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente”. Para la actriz, el show origina de Sex and the City, emitido entre 1998 y 2004, sigue siendo asombroso pero no cree que sus personajes hayan crecido lo suficiente para justificar más y más secuelas.

“El camino a seguir parecía claro”, agregó. “Todo en mí dijo: ‘terminé’. Y no puedes ir en contra de ese sentimiento. Nunca quiero estar en un set y no querer estar allí”.

Los primeros diez episodios de And just like that… están actualmente disponibles en el catálogo de HBO Max. En marzo de 2022, la serie fue renovada para una segunda temporada.