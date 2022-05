Eva Mendes reveló el motivo por el cuál dejó de actuar: "Sentí una falta de..."

Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más queridas del mundo de Hollywood. Las dos estrellas de cine conformaron una familia cargada de talento y bajo perfil, tal es así que nadie conoce en realidad cómo comenzó su historia de amor.

Se sabe que ambos trabajaron juntos en la película The Place Beyond The Pines, pero aparentemente ya se conocían desde antes. Pero no hay dudas de que la relación se oficializó luego de rodar esa cinta, en 2011. Desde entonces nunca más se separaron y juntos tienen una hermosa familia con dos niñas, Esmeralda y Amanda.

Así como poco se sabe de su historia de amor, también se desconocía hasta ahora el motivo por el que Eva Mendes decidió alejarse de los set de rodaje. Desde el 2014 la actriz no ha participado en ninguna película y muchos estaban intrigados en conocer qué la llevó a tomar tal decisión.

Lo cierto es que en una reciente entrevista, la estrella de Hitch reveló su verdad. Todo tiene relación a su deseo de dedicarse más a pleno a sus niñas: "Yo estaba trabajando todavía; simplemente no estaba actuando porque, como saben, la actuación puede tomar mucho tiempo. Así que me tomé un tiempo libre de las películas”.

Además, Mendes fue consultada sobre la posibilidad de volver pronto a la gran pantalla y respondió: “Tengo una lista tan corta de lo que voy a hacer. Antes de los niños, estaba dispuesta a todo, ya sabes, si era un proyecto divertido. Pero ahora no haré violencia. No quiero hacer sexualidad. La lista es corta”.

Con esa declaración, la estrella de cine puso ciertas condiciones para su regreso al foco de las cámaras. También confió que le gustaría mucho participar en una película de Disney, remarcando que es la actriz indicada para eso.

Pero eso no fue todo lo que dijo. Eva también aseguró que se sintió un poco desanimada por el trabajo. "Sentí una falta de ambición, para ser honestos. Ahora mismo siento más ambición en casa que en el trabajo".

Y con respecto a sus dos hijas, admitió que no conocen cómo es su mamá en el trabajo y que le da un poco de miedo involucrarlas en ese mundillo. "En lo que quiero hacer énfasis es en que no les permito que presten atención a la ropa que me pongo. Nunca me han visto arreglándome para algo, nunca me han visto en el trabajo. Solo soy mamá. Y estoy más que feliz de ser mamá”, reveló Eva Mendes.