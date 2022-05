El increíble look de la hija de Kylie Jenner en los Billboard Awards que se llevó todas las miradas

Se llevó a cabo la entrega de los Billboard Music Awards, los premios a la música, en el lujoso MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y como siempre pasa en una premiación de tal calibre, lo que más da que hablar son los looks y lo que deja la red carpet. En esta ocasión, Stormi, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott se robó todas las miradas.

No solo la pequeña se quedo con toda la atención por su particular y canchero look, sino porque la empresaria y el rapero rara vez asisten a una premiación o alfombra roja juntos y menos acompañados por ella.

En esta ocasión, la integrante del clan Kardashian tuvo la necesitan de acompañar a su pareja en su regreso a los escenarios tras la tragedia sucedida en Astroworld, en la cual murieron diez personas por una avalancha.

Los tres posaron juntos y Stormi demostró que heredó todo el talento de su mamá, se lució antes los flashes y puso las caras más simpáticas. Además, desfiló por la red carpet súper desinhibida, dejando en evidencia que muy pronto la podríamos estar viendo dando sus primeros pasos en la industria de la moda.

La pequeña Stormi de cuatro años lució un vestido blanco acompañado por unas zapatillas deportivas y un recogido en el pelo muy a tono con las últimas tendencias. Su mamá, Kylie Jenner brilló con un vestido de Balmain azul degradado muy ajustado.

La aparición sorpresa de la empresaria y la niña causo sensación en redes sociales. Su imágenes rápidamente se vitalizaron así como también la prueba de que ambas fueron exclusivamente a apoyar a Travis Scott en un día tan significativo como su regreso al escenario.