Ed Sheeran ayudó económicamente a Tom Parker en su tratamiento médico

Es muy sencillo dar una mano y hacerlo público de inmediato. Lo verdaderamente difícil es solidarizarse con otros por el simple hecho de querer estar y ayudar y que el acto se mantenga en la intimidad de los involucrados. Esta es la historia de Tom Parker, el cantante de la banda The Wanted, quien falleció en abril de este año, diecisiete meses después de que le diagnosticaran un tumor cerebral inoperable contra el que lucho hasta el último momento para estar presente en el nacimiento de su segundo hijo.

Tom Parker escribió un libro de memorias antes de su muerte titulado Hope: My Inspirational Life, y en sus páginas revela que su amigo Ed Sheeran, a quien conoció cuando el músico salió de gira con su grupo hace una década, le ofreció un apoyo económico imprescindible durante su batalla contra la enfermedad.

"Nunca he dicho esto públicamente antes (y probablemente se enfadará por el hecho de que lo vaya a hacer ahora), pero Ed es un hombre muy especial: incluso me ayudó con las facturas médicas cuando buscaba otras opciones de tratamiento y me sometía a inmunoterapia privada", aseguró el artista en un extracto del libro, al que tuvo acceso el periódico The Sun. "No necesitaba hacer nada de eso, pero mi esposa Kelsey y yo le estamos muy agradecidos por su apoyo, significó un mundo".

El artista británico no fue el único que se ofreció a ayudar a la joven familia. Los allegados de Tom se aseguraron de que recibiera el mejor cuidado posible y su banda, The Wanted, organizó un concierto en Londres en el 2021 para recaudar fondos que se destinaron a costear su tratamiento médico.

Las manos y las intenciones sobraban. Fueron muchos los que quisieron demostrar su apoyo al artista y trataron de hacerle las cosas lo más llevaderas posibles. Aunque el tumor fue detectado, fue mucho más rápido que la capacidad humana y por la ubicación complicada en donde se alojó, fue una situación imposible de combatir. Lamentamos la pérdida y celebramos que haya amistades verdaderas en el ambiente de las estrellas.