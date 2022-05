Sofía Vergara reveló cómo hizo para ganarle a un cáncer de tiroides

Sofía Vergara se supo abrir camino en Hollywood con su talento nato y su carisma. Es una de las grandes artistas latinas que tiene en su carrera éxitos y importantes reconocimientos como premios SAG, People’s Choice Award y hasta una estrella en el paseo de la fama. Sin lugar a dudas fue su trabajo como Gloria Pritchett en Modern Family lo que la terminó de posicionar en la industria.

Además, la artista, que es una de las mejores actrices cómicas de la televisión estadounidense, fue la mejor pagada en 2020 y en 2014 estaba entre las 100 mujeres más poderosas del mundo seguí Forbes, ubicándola en el puesto número 32.

Sin embargo, en la vida de Sofía Vergara no todo ha sido fácil. Hace algunos años atrás tuvo que hacerle frente a un duro problema de salud y afortunadamente le ganó la batalla. Se trata de un difícil cáncer de tiroides.

La actriz fue diagnosticada en cuando tenía tan solo 28 años, hace 20 atrás. Su padecimiento estaba en las glándulas tiroides, a la altura del cuello. En aquel entonces ella lo detecto gracias a la auto exploración y pudo consultar a tiempo con los médicos.

Aunque Sofía en muy pocas ocasiones se refirió al tema, nunca reveló cuál de los tipos de cáncer de tiroides padeció. Podría haber sido diferenciado o medular anaplásico que suele ser un poco más agresivo que el primero.

Hace un tiempo atrás, en el evento Stand Up To Cancer organizado por el programa Saturday Night Live para recaudar fondos para esta enfermedad, Sofía Vergara habló al respecto: “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia”.

Además, en ese entonces la actriz se sinceró y contó lo que sintió: "Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti… Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”.

La última vez que se refirió al respecto fue el pasado 4 de febrero, en el Día Mundial contra el cáncer, en el cual escribió en su cuenta de Instagram: “Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí. Tengo suerte de estar en una posición que me permite compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante”.