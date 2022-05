Selena Gómez se une a inmigrantes y lanza su nueva línea de utensilio de cocina

Selena Gómez es una de las figuras estadounidenses más destacadas a nivel internacional, debido a que se ha consolidado y logrado triunfar como actriz, cantante y empresaria. Justamente en el ámbito empresarial, la estrella ha lanzado recientemente su nueva línea de utensilios de cocina junto a un grupo de inmigrantes.

A pesar de que esta semana se vio envuelta en una polémica por un video en el que se burla de Hailey Bieber, por lo que fue duramente criticada y debió salir a pedir disculpas públicamente, Selena Gómez vuelva a sorprender con su nuevo proyecto que tiene un fin solidario. La estrella siempre ha dejado en claro que es amante de los negocios, especialmente si estos tienen un fin solidario. Así, se unió a un grupo de inmigrantes para lanzar una nueva línea de utensilios de cocina, y con todo el dinero recaudado se apoyará a una fundación preocupada por la salud mental.

La actriz se unió a “Our Place”, un grupo de inmigrantes y mujeres para poder lanzar una nueva línea de utensilios de cocina, el cual se compone de un trío de ollas, sartenes, cuchillos, vasos, platos principales y laterales en color azul eléctrico y un vino tono rojo rosado. Esta nueva línea de utensilio se lanza luego de tres temporadas en las que Selena Gómez mostró sus cualidades culinarias en el programa “Selena+Chef” emitido por HBO Max.

En sus redes sociales compartió que es parte de esta nueva aventura con “Our Place”, una empresa fundada por inmigrantes y mujeres. “Es una celebración de todas las formas en que cocinamos, como principiantes o como expertos, perfecta o imperfectamente, desordenada y alegremente. Our Place es propiedad de inmigrantes y mujeres, comprometida en la construcción de una mesa más grande”, publicó la actriz.

Asimismo, informó que una parte de las ganancias serán destinadas a ampliar los servicios de salud mental en el Rare Impact Fund, por lo que animó a sus más de 318 millones de seguidores a cocinar con sus utensilios. “Donaremos el 10% de todas las ganancias para ampliar los servicios de salud mental con el Rare Impact Fund. ¡Hora de ponerse a cocinar!” alentó Gómez.

Por su parte, una de las fundadoras de “Our Place", la emprendedora y activista paquistaní, Shiza Shahid escribió en su cuenta de Instagram: “Asociarse con Selena Gómez ha sido un sueño hecho realidad. Lanzamos Our Place hace poco más de dos años para inspirar a más personas a reconectarse con su herencia, sus sistemas alimentarios y entre sí, cocinando y compartiendo alimentos. El trabajo de Selena en el campo de la salud mental y su viaje alegre y autentico (y a menudo divertido) hacia la cocina casera no podrían reflejar mejor lo que representa Our Place”.