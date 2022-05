Paulina Goto saltó de un taxi en movimiento por sentirse en peligro debido al conductor

Paulina Goto es famosa por ser parte de programas como “Miss XV”, “Madre solo hay dos”? y la telenovela “Mi corazón es tuyo”, sufrió una situación extrema y muy angustiante durante el fin de semana. La actriz viajaba en un taxi y en un momento, debido a la incomodidad que el chofer le generó, pensó en saltar del vehículo para resguardarse, poniendo en riesgo su vida.

Toda la secuencia de hechos y su relato lo compartió a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde le pidió a Uber que se hiciera cargo de todo lo que le acababa de suceder y tomara cartas en el asunto para que no vuelva a pasar.

Paulina Goto contó su mala experiencia en un Uber

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida”, comenzó escribiendo la actriz de 30 años junto con una imagen con los datos del vehículo en el que viajó. “Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”.

Ese fue el momento en el que todo se comenzó a poner muy incómodo: “Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que para el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que ‘no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”.

Finalmente quiso destacar que por suerte ella se encuentra bien y que solamente quiso hacer pública su experiencia para que se tomen cartas en el asunto contra el conductor y que Uber aproveche esta situación para mejorar su servicio y ofrecer mayor seguridad.

“Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarixs”, finalizó.

Tras su publicación, y tan solo en cuestión de minutos, la empresa contestó su tuit públicamente pidiendo que se pusiera en contacto con ellos por privado para que les brinde mayor información y que Uber pueda hacer lo correspondiente.

¿Crees que Paulina Goto estuvo bien al hacer la denuncia pública?