Así se conocieron Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez conforman una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo latinoamericano. Están casados hace 32 años y lograron formar una hermosa familia, todos dedicados a la música, donde el amor es la base de todo. Ambos son considerados una pareja ejemplar, y su historia de amor, es una de las más peculiares.

Aunque están casados desde 1989, la primera vez que se vieron fue uno años antes, en una situación muy particular. Es que el destino los fue uniendo el día del casamiento de Marlene, y el propio Ricardo se encargó en su momento de recordarlo en una entrevista. “La conocí en su boda. Me invitaron y ahí entre a su casamiento. Me recibió ella”, confesó el compositor.

Tiempo después se volvieron a encontrar en un proyecto laboral, cuando ambos ya estaban separados de sus primeras parejas. Marlene trabajó como productora de los videos musicales de Ricardo, y la química empezó a crecer, debido a que desde un principio ambos tenían en claro lo que querían para el futuro. “Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo”, contó el músico.

Se casaron un 26 de agosto de 1898 en la playa Puerto de la Cruz, Venezuela, y desde entonces renuevan sus votos cada cinco años en algún lugar del mundo, la última vez fue en 2019, en Grecia.

Para Ricardo Montaner el matrimonio se trata de un trabajo en equipo y una comunicación afectiva. Según el intérprete de “Me va a extrañar”, esta ha sido la clave para estar juntos por más de tres décadas. “Para lograr el éxito de una relación hay que mantenerse en sintonía con la pareja, y aunque cada uno tenga su propia visión de las cosas, lo más importante son los puntos coincidentes que los hagan seguir adelante”, declaró Ricardo en su momento. “La fe en Dios es nuestra coincidencia principal, la segunda es el convencimiento de que estamos unidos para toda la vida y la tercera es que trabajamos en el mismo giro”, agregó el cantante.

Juntos han criados tres hijos, Evaluna, Mauricio y Ricky, que junto a sus respectivas parejas forman una de las familias más queridas y seguidas del mundo artístico hispano. A tal punto que ya han anunciado que próximamente tendrán su propio reality llamado “Los Montaner”, donde los millones de seguidores que tienen podrán conocer mejor el día a día de esta célebre familia.