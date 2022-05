Adele habló de su impactante cambio físico: "Lo hice para..."

No hay dudas que Adele es una de las cantantes más importantes de música mundial. Desde sus inicios su impactante voz cautivó y enamoró a sus millones de seguidores de todas partes. Hace un par de años la popular inglesa tomó la decisión de realizar un gran cambio en su figura que dejó atónitos a todos.

La intérprete de la canción "Rolling in the deep" bajó considerablemente de peso y su figura cambió por completo. En sus redes sociales la propia Adele compartió una foto que se viralizó al instante debido al evidente cambio físico. La imagen a la que hacemos referencia fue para agradecer los saludos que recibió en su cumpleaños número 32.

Adele habló de todo con una importante revista tras cumplir 34 años. El año pasado la bella rubia terminó oficialmente su matrimonio de tres años con Simon Konecki. De esa relación la cantante tuvo su única hija hasta el momento llamada Angelo Adkins. En la entrevista, la artista inglesa, afirmó que el deporte le ha servido de gran ayuda para superar su ruptura amorosa.

Mientras que de su impresionante cambio físico, Adele dijo lo siguiente: "Nunca lo hice por perder peso, lo hice para sentirme más fuerte y dedicarme tiempo a mí misma. El gimnasio se convirtió en mi momento. Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio, no tenía nada de ansiedad. No lo hacía por perder peso", reitero la brillante cantautora.

Actualmente Adele nuevamente apostó al amor y hace unos meses confirmó su relación con Rich Pauls, un agente deportivo con el que se la relacionaba desde este verano, cuando ambos fueron vistos en un partido de la NBA juntos. Su última publicación de Instagram está dedica a su pareja y consiste en un reel de fotos junto a la frase: "Time flies".