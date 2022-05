Toni Costa cuenta cómo se sintió tras separarse de Adamari López

Toni Costa es uno de los fichajes de “La Casa de Los Famosos” de Telemundo, y el bailarín español está respondiendo muy bien con su participación. Cuenta que entró al reality para que la gente tenga la oportunidad de conocerle y dejar de lado los Clichés, como etiquetas de ser “el ex de”. Para lograr llegar al público, Costa se está abriendo y empieza a compartir detalles de su vida, sentimientos y aclarando algunas dudas que la audiencia tiene con respecto a su separación de Adamari López.

Con respecto a su ex pareja, Toni día a conocer aspectos muy dolorosos de lo que le pasó hace un poco más de un año atrás, luego de la sonada ruptura amorosa. “Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en el que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es”, explicó a sus compañeros de confinamiento. “Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando”, dijo.

Un momento clave fue la pregunta que le hizo Niurka Marcos sobre quien se fue de la casa y quién tomó la decisión de separarse. “Yo me fui de la casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía”, respondió Toni. “¿Y quién dijo corazón hasta aquí hemos llegado”, cuestionó la Niurka. Sin temor de admitirlo, Toni fue muy claro y respondió: “Fue ella y yo lo acepté”. En esa misma charla, el bailarín también reconoció que fue lo mejor para ambos ya que los resultados están a la vista. Ambos están atravesando un momento maravilloso, tanto en lo espiritual, como en lo físico. “Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento”, aseguró Costa.

Pero también aceptó que llegar hasta aquí no fue nada fácil. Lo que vino después de la separación le hizo mucho daño. “Yo pasé por depresión”, confesó Toni. Haciendo referencia a su orientación sexual dijo: “jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero como bailarín buscan una historia macabra, al culpable. Yo estuve muy jodi…el momento más gris de mi vida fueron esos meses”, aclaró. Sobre la mamá de su hija, Toni expresó: Si tuviera novio, yo el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece”, concluyó.