Selena Gómez se burla de la esposa de Justin Bieber

Selena Gómez se encuentra en el ojo del huracán tras haberse burlado de Hailey Bieber, la actual esposa de su ex pareja Justin Bieber a través de un video de TikTok. Todo comenzó cuando unos días atrás Hailey compartió un video donde muestra cuál es su rutina de skincare para antes de maquillarse, y también como se maquilla. Cabe destacar que, la modelo suele compartir este tipo de contenidos de manera habitual en sus redes sociales, por lo que causó una fuerte polémica cuando Selena Gómez hizo un video casi igual a los que hace la esposa de Bieber.



A través de TikTok, Gómez compartió un video cinco horas después con una polémica actitud, ya que todo indica que la estaba imitando a la actual pareja de Bieber. La ex estrella de Disney ocasionó tantas críticas con solo unos segundos de su grabación que tuvo que salir a pedir disculpas, pues dicho video mostraba ciertos gestos sobreactuado.

Los usuarios de las redes sociales tacharon a Selena por sus malas actitudes y por haberse burlado de la modelo, puesto que copiaba algunos gestos de Hailey como la forma de levantar las cejas, por ejemplo. Ahora, Selena asegura que no se burló pero salió a pedir disculpas por la malinterpretación e incluso desactivó los comentarios en su cuenta de TikTok. “Por eso creo en el cuidado de la salud mental. Chicos, no tengo ni idea de lo que he hecho, pero lo siento de verdad. Cero mala intención”, aseguró la actriz. Recordemos que sus fans han creado cierta rivalidad entre ambas ya que las dos se han relacionado con el cantante canadiense.

Salud mental

Justamente hace un mes atrás, Selena Gómez volvía a interactuar en redes sociales luego de haberse alejado un tiempo de ellas para cuidar su salud mental. La actriz tiene en claro lo tóxicas que pueden llegar a ser las redes sociales, y con cada mensaje que ha lanzado se ha convertido en una figura importante en la cultura popular al demostrar que la apariencia no es lo significativo. Sin embargo, debió pasar por un proceso difícil de aceptación como resultado de los comentarios hirientes que recibía, lo que afectó profundamente su salud mental. Por ello, decidió fundar la plataforma WonderMind con el objetivo de brindar apoyo y ayuda a las personas que están pasando un momento complicado y de lucha mental, sobre la plataforma creada por ella dijo “es un ecosistema de ejercicio mental”.