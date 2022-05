¿Qué es de la vida de Adela Noriega?

Adela Noriega es considerada una de las mejores actrices mexicanas y una de las más queridas del espectáculo, es por ello, que su ausencia en las pantallas es muy llamativa. Recordemos que hace 14 años decidió retirarse del medio artístico y desde entonces lleva una vida muy reservada y se tiene muy pocas informaciones de lo que hace en la actualidad.

Su ausencia ha generado muchos cuestionamientos sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la actuación cuando ella era una de las estrellas de telenovelas más importante de Televisa.

Tras el misterio de su paradero, la productora Carla Estrada ha revelado algunos detalles impactantes sobre la actriz desaparecida. Por medio de una conferencia de prensa, Estrada aseguró que, aunque parezca extraño, ella tampoco tiene idea de cuál es el paradero actual de Adela Noriega. Asimismo reveló, que tuvo contacto con la protagonista de “Fuego en la sangre” hace dos años atrás, y que fue la última vez que hablaron por teléfono.

“Para mí también es una interrogación ‘¿qué pasa con Adela?’. No la he visto hace mucho, me habló yo creo que hará dos años” y me dijo ‘¿qué vas a hacer? ¿trabajamos?’, ‘Sí claro, vamos a comer’, y hasta ahorita no fuimos a comer”, indicó la productora.

También habló de las exigencias que tenía Adela cuando grababan las telenovelas, aunque lo que la actriz pedía era muy sencillo. “Lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas y comíamos atún con aguacates en su camper, pero la verdad es que no es una persona que te haga exigencias en lo más mínimo. Yo creo que los protagonistas deben tener una característica: aguantar el sol, aguantar el frío y caminar descalzos sobre piedritas”, agregó.

Mientras aseguró que Noriega es una de sus estrellas favoritas y consentidas en cuestiones de trabajo, y asegura sentirse afortunada por haber participado con ella de producciones exitosas como “Amor real” y “El privilegio de amar”. “Nos queremos mucho y ella pues literalmente empezó conmigo, comenzamos a crecer juntas en este medio y cuando le cuanto una historia es fácil”, finalizó Estrada.

Adela Noriega

Adela nació el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México. Fue descubierta a los 12 años por un cazatalentos cuando estaba en un centro comercial con su madre. Apareció en comerciales de televisión y videos musicales, lo cuales se destaca “Palabra de honor” de Luis Miguel. Debutó en televisión en 1984 en el programa “¡Cachún cachún ra ra!”. Luego vendrían sus primeras telenovelas “Principessa” y “Juana Iris”, donde interpretó a las villanas de la historia. Tras estos primeros pasos, Noriega se convirtió en una de las estrellas de televisión más importantes de México.