Qué contó la hija de Johnny Depp cuando Amber Heard acusó a su papá

El juicio en el que se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard en el estado de Virginia parece no tener fin. La expareja está en plena disputa legal pública y todo el mundo habla de ellos y de cada una de las revelaciones que salen a la luz cada vez que alguno de los protagonistas declaran en el estrado.

El juicio tiene origen en la demanda por US$50 millones que inició el actor contra su ex esposa por un artículo que escribió en The Washington Post en el año 2018, en el que asegura haber sido víctima de abuso doméstico por parte de él. Pero la cosa no queda ahí, porque ella presentó una contrademanda de US$100 millones contra él.

Pero no solo los testimonios de los dos involucrados en la demanda son los que llaman la atención. Hace algunos días atrás, una publicación en redes sociales de Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, hecha en 2016 y eliminada recientemente se viralizó. Allí la joven contaba cómo era el día a día con su papá.

“Es el más dulce, la persona más amorosa que conozco. Él no ha sido más que un padre maravilloso para mí y mi hermano pequeño”, decía junto a una postal del actor y de Lily cuando era pequeña y estaba dando sus primeros pasos.

La publicación, que luego decidió eliminar, coincidió con la época en la que Amber Heard iniciaba su demanda de divorcio contra el actor y daba a conocer las primeras denuncias de violencia.

Aunque en el último año la joven actriz y modelo no se ha expresado al respecto y ha trato de mantenerse alejada del escándalo, con aquella foto demostró todo el apoyo que le da a su papá en esta dura etapa.

En el juicio, Johnny Depp ha tenido que hablar de cómo era la relación de sus dos hijos con la actriz de Aquaman. Allí reveló que no existía tan relación, que los chicos no querían estar cerca de ella, y que Amber los involucraba en las discusiones de pareja “muy a menudo”. Además, aseguró que “Amber tenía que tenerme allí en todo momento, por sus propias necesidades”, dejando en evidencia los celos que sentía quien era su mujer por sus dos hijos con Vanessa Paradis.