El video de Kendall Jenner en la cocina que se volvió viral

Kendall Jenner es una de las modelos e it girls del momento. Marca tendencia con cada uno de sus estilos y los paparazzis se pelean por perseguirla y obtener sus mejores fotografías. Hace algunos días atrás causó sensación por su estilo para la MET Gala, per lo que más sorprendió de esa noche de brillo y glamour fue el toque decolorado que le dio a sus cejas.

Pero ahora, lejos de todo el brillo y las pasarelas, la integrante del clan Kardashian se volvió viral por un particular video en el que se la ve manos a la obra en la cocina. La influencer estaba tratando de prepararse un bocadillo y un detalle llamó mucho la atención.

En las imágenes se puede ver la conversación que mantienen Kendall Jenner y su mamá, Kris Jenner, quien al ver lo que está haciendo la joven le ofrece la ayuda del chef de las Kardashian. Sin embargo esta se niega y continúa: “Tan solo es cortar un poco de pepino”.

Lo que causo sensación en redes sociales e hizo que el video rápidamente se viralice fue la forma en la que Kendall cortaba el pepino, o que no lograba hacerlo. Aunque parece una tarea sencilla, a la modelo se le complicó un poco.

“Sin dudas no soy una buena cortadora así que no me acerquen la cámara. No soy una profesional” , comentó entre risas mientras se daba cuenta que la situación se le estaba poniendo difícil.

Rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales y comenzaron a circular una serie de memes retratando el divertido e icónico momento. “Cuando sientan que son malos para la cocina piensen en Kendall Jenner cortando pepino”, decía uno de ellos.

“Esta es la cosa más de ricos que he visto en mi vida”, “estoy tan contenta de que haya aclarado de que no es una profesional. Me lo estaba preguntando”, “incluso el pepino estaba confundido sobre qué hacer”, “¿Esto es real?”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en el video publicado en Tik Tok.