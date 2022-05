Cuántas veces se casó la cantante Fey

Fey es una de la cantantes más representativas del pop mexicano. Durante la década el '90 la popular artista tuvo uno de los puntos más altos de su carrera y lanzó canciones que se no solo continúan sonando en las principales plataformas de música digital sino que también se han convertido en himnos en el estilo latino.

En cuanto a su vida personal la cantante Fey pasó tres veces por el altar y en este caso la tercera no fue la vencida ya que su matrimonio no tuvo un final feliz. Al inicio de su carrera Fey se encontraba super enamorada de Mauri Stern quien era integrante del grupo Magneto, su relación era tan buena que éste se convirtió en el representante de la cantante, sin embargo, el amor y los negocios no siempre se llevan bien y para salvar su relación decidieron separarse laboralmente, pero luego de 10 años juntos en el año 2002 decidieron terminar su relación. Años más tarde salió a la luz que ellos estuvieron casados en secreto.

Posteriormente, Fey comenzó una relación con el empresario Federico Traeger, la cantante también llegó al altar, sin embargo, su ruptura no ocurrió en los mejores términos ya que Fey evita hablar a toda costa sobre este lapso en su vida. Este matrimonio solo duró tres años del 2004 al 2007.

La tercera y última vez que Fey contrajo matrimonio fue en 2010 un año después de conocerlo. Fue con el empresario Alonso Orozco. Fruto de su amor, nació Isabella la única hija de la cantante, sin embargo, tres años después la cantante supuestamente descubrió a su entonces esposo siéndole infiel por lo que no dudó en pedirle el divorcio. Este se consumó en 2014.

Luego de ese momento Fey nunca más se casó, tuvo varios novios pero ninguno tan importante como para dar el sí. Por el momento la bella azteca se encuentra muy agusto con su soltería y vive en excelentes condiciones con su hija. Además su carrera de más de dos décadas continúa firme en México.