¿Por qué Selena Gómez le pidió perdón públicamente a la esposa de Justin Bieber?

Todos sabemos que una vez que dejamos nuestra vida en manos de Internet, cualquiera puede tener acceso a ella. Basta con una sola reproducción para que algo se comience a viralizar y, a los fanáticos siempre atentos, no se les escapa nada. Esta fue la controversia de la semana. Selena Gómez tuvo que salir a pedir disculpas públicamente después de que sus seguidores la acusaron de burlarse de Hailey Bieber, la actual esposa de su antiguo novio Justin Bieber.

La polémica comenzó cuando Hailey publicó una serie de videos de “Prepárate conmigo” en su perfil de Tik Tok, en los que mostraba a sus fans algunos trucos para cuidar la piel. Apenas unas horas más tarde, la cantante y actriz compartió un clip con su propia rutina facial en esa misma red social, y muchos se cuestionaron tanto el momento que había elegido para hacerlo como la intención detrás de esa grabación.

Conocemos a Selena, frente a cámara se transforma en la mejor actriz. En su video se dedicó a levantar las cejas de una forma muy llamativa cada vez que describía cómo usar sus productos de belleza, en un gesto muy similar al que hace a menudo la súper modelo Bieber. En sus disculpas, Gómez aclaró que no se estaba burlando en absoluto de la actual pareja de su ex, pero, de todas maneras, pidió perdón si su video ofendió a alguien.

"Por eso creo en el cuidado de la salud mental. Chicos, no tengo ni idea de lo que he hecho, pero lo siento de verdad. Cero mala intención", prometió la fundadora de Rare Beauty en su cuenta de Tik Tok antes de desactivar los comentarios.

No es extraño que se generen este tipo de controversias. Cuando el público se hace escuchar, a las estrellas no les queda más remedio que prestar atención a sus comentarios. Los respectivos fans de Selena trataron de enfrentarla con Hailey por la conexión que existe entre ellas a través de Justin Bieber, ya que la intérprete mantuvo un romance con él de forma intermitente de 2010 a 2017. Sin embargo, la cantante de Wolves y la modelo demostraron una y otra vez que no existe una mala relación entre ellas, e incluso se han dedicado sutiles muestras de apoyo a lo largo de los años.

Primero, fue en el año 2019 cuando Selena lanzó su éxito Lose you to love me, Hailey publicó una captura de pantalla de una canción de Summer Walker titulada I’ll kill you (Te mataré) que muchos interpretaron como una indirecta desde todas las perspectivas, pero la cantante se apresuró a pedir a sus fans que no hicieran una montaña de un grano de arena. “Estoy muy agradecida por la respuesta de la canción”, manifestó Selena en aquel momento. “Sin embargo, nunca toleraré que las mujeres destrocen a otras mujeres. Y nunca jamás estaré de acuerdo con eso. Así que, por favor, sean amables con todos”, sentenció dejando bien clara su postura.